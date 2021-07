A días para los Juegos, Tokio sufre un rebrote

jueves 15 de julio de 2021 | 6:01hs.

La capital de Japón informó ayer su mayor número de nuevos casos de coronavirus en casi seis meses, a poco más de una semana -el 23 de este mes- de la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio, los primeros de la historia sin espectadores.



Los 1.149 contagios de las últimas 24 horas en Tokio constituyen la cifra más elevada para una jornada en la ciudad desde los 1.184 del 22 de enero pasado.



También marcaron el vigésimo quinto día consecutivo en que los casos fueron más altos que una semana antes, dijeron autoridades sanitarias de Tokio.



Los números crecientes se dieron a conocer el mismo día en que el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, realizó una visita de cortesía en Tokio al primer ministro japonés, Yoshihide Suga.



Suga y Bach prometieron que los Juegos Olímpicos de Tokio, que se realizarán entre el 23 de julio hasta el 8 de agosto, serán “seguros y protegidos”.



Tokio y prefecturas vecinas entraron el lunes pasado en una estado de emergencia declarado la semana pasada por Suga ante el persistente aumento de los casos de coronavirus, que fue atribuido a la variante Delta, que es más contagiosa.



En virtud del estado de emergencia, los Juegos Olímpicos se realizarán sin público, luego de haberse suspendido el año pasado por la pandemia.



Suga le pidió a Bach que se asegurara de que los Juegos Olímpicos sean seguros, especialmente para el público japonés, ya que menos del 20% de la población del país está completamente vacunado.



“Como anfitrión de los juegos, espero que el COI haga los esfuerzos necesarios para que todos los atletas y las partes interesadas cumplan plenamente con estas medidas”, agregó, informó la agencia de noticias japonesa Kyodo.



Vacunación masiva

Bach le aseguró a Suga que el 85 por ciento de los atletas y oficiales que viven en la Villa Olímpica en la Bahía de Tokio estarán completamente vacunados.



Agregó que casi el 100 ppr ciento de los miembros y el personal del COI estaban “vacunados o inmunes”, así como entre el 70 y el 80 por ciento de los representantes médicos internacionales fueron vacunados.



Además de vedar el público en los eventos deportivos, Tokio también prohibió la semana pasada el recorrido de la antorcha olímpica, ya que el Gobierno municipal temía que atrajera multitudes y ayudara a propagar el virus.



Algunos lugares periféricos permitirán algunos espectadores, y los fanáticos del extranjero fueron prohibidos hace un mes.



Aproximadamente 11.000 atletas y decenas de miles de periodistas, árbitros y sponsors ingresarán a Japón para los Juegos Olímpicos, cuya ceremonia de inauguración será en el nuevo Estadio Nacional de Tokio, valorado en 1.400 millones de dólares.



Los Juegos Paralímpicos, que empiezan el 24 de agosto y se extenderá hasta el 8 de agosto, agregarán unos 4.400 atletas más.



A pesar de la oposición de gran parte de la comunidad médica japonesa, el COI y el Gobierno de Japón siguieron adelante con los Juegos, en parte porque el COI saca casi el 75 por ciento de sus ingresos de la venta de derechos de transmisión.



Desde el inicio de la pandemia, Japón registró alrededor de 825.000 contagios y 15.000 muertes debido a la Covid-19, números bajos según muchos estándares, pero no tan buenos como los de algunos de sus vecinos asiáticos.

“Durante 15 meses dudamos todos los días”

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, reconoció ayer que esa entidad “dudó todos los días en los últimos quince meses” sobre la celebración de los Juegos que comenzarán la semana próxima.



“El COI dudó todos los días. Cuando anunciamos el aplazamiento de los Juegos por un año (en marzo de 2020), no sabíamos lo que iba a pasar. Y fue más difícil de lo que imaginamos”, explicó Bach.



“Hemos tomado decisiones cada día y, al día siguiente, había que adaptarse y, de nuevo, tres semanas después, había que adaptarse”, puntualizó.



En una conversación con las principales agencias de prensa y que reprodujo AFP, el dirigente alemán manifestó: “el reto también era que no podíamos dar parte de nuestras dudas porque todos las tenían: los deportistas, el comité organizador, el gobierno japonés. Y el COI está en una posición en la que no puede mostrar dudas”.



“¿Cómo convencer a los deportistas de seguir entrenando, a los comités olímpicos, las federaciones internacionales de organizar eventos, o a los patrocinadores de mantener su apoyo, si tú mismo muestras una falta de confianza?”, aseveró.