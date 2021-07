La pandemia disparó la demanda de oxímetros en farmacias de Misiones

jueves 15 de julio de 2021 | 6:04hs.

El oxímetro es un insumo que cobró protagonismo en la pandemia. De ser un dispositivo médico para casos muy específicos se convirtió en uno de extrema necesidad para pacientes ambulatorios con Covid-19.



El oxímetro hace una medición indirecta pero muy acertada del nivel de oxígeno en sangre, lo cual permite monitorear la saturación y en caso de ser necesario, recurrir a la internación dado que el Sars-Cov-2 trae como consecuencia insuficiencia respiratoria.



En el país el boom de ventas se comenzó a registrar desde abril en adelante. Y Misiones no escapa a la realidad. Desde el Colegio de Farmaceúticos señalaron que actualmente la demanda es alta y las consultas son constantes en las farmacias.



“Obviamente por la situación actual la demanda surgió este año. No podemos hacer una comparación con otros años ya que no había demanda”, sostuvo en diálogo con El Territorio, Lorena Schtainer Hendrie, presidente de la entidad en la provincia.



“El costo depende de la marca, oscila entre 2 mil y 7 mil pesos. No tenemos conocimiento de que las obras sociales cubran su compra”, indicó Schtainer Hendrie al tiempo que aclaró que en ningún momento se registró falta de stock.



No obstante, en una recorrida por las farmacias de Posadas, al consultar por la disponibilidad de oxímetro, sólo había una marca cuyo costo era de 5.900 pesos.



Otro canal de compra, muy utilizado en estos tiempos es internet. En Mercadi Libre, hay oxímetros desde 1.900 pesos, a lo cual hay que sumar los costos de envío dependiendo del proveedor.



Cada vez más médicos recomiendan contar con el dispositivo, ya que algunos pacientes no suelen detectar la falta de oxígeno en sangre hasta que ya es demasiado tarde y con signos de hipoxia o neumonía silenciosa.



Un recurso estrella

Cristian Vera, representante en Misiones de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati) se refirió a la utilidad de este insumo en un contexto en el que la ocupación de camas críticas tiene alta demanda, puntualmente, en los hospitales del Gran Posadas.



“Cuando la saturación es por debajo del 92% ya requiere una internación, siempre teniendo en cuenta si tiene una comorbilidad o no, principalmente las respiratorias. Por ejemplo, hay personas que tienen un Epoc avanzado y saturan 88/89 y tranquilamente andan caminando por la calle, como cualquier persona. Por eso, depende del organismo de cada uno”, explicó Vera en una entrevista con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



“Normalmente saturamos por arriba del 95% pero en caso de 92% para abajo, la persona puede requerir oxígeno o otro tipo e tratamiento", subrayó y acotó “cuando tenemos falta de aire, que es lo que llamamos disnea, recomendamos control el oxígeno en sangre”.



“La saturación por debajo de 92 solemos ver en los contagios de Covid moderados, en los casos leves que sólo tuvieron un poco de fiebre o tos y no requieren internación”, explicó el médico que se desempeña en Unidades de Terapia Intensica (UTI).



“Se usa mucho en la terapia intensiva, en los pacientes con insuficiencia respiratoria que nos permite leer la saturación en sangre de los glóbulos rojos, esto permite saber si la oxigenación es baja o normal, también se utiliza para aquellos con asma, con obstrucciones, con los tabaquistas”, enumeró.



En el dedo

Un oxímetro de pulso se coloca “pellizcando” un dedo de la mano, y que se utiliza para medir los niveles de oxígeno en sangre. Su tecnología consiste en la emisión de rayos de luz, los cuales salen desde la parte superior y atraviesan el dedo, para luego ser medidos por un fotorreceptor del otro lado de este. Esta medición estará asociada a la saturación de oxígeno en la sangre.



Las personas miden y registran sus niveles de oxígeno tres veces al día. Si los niveles caen al 93%, hay que comunicar al médico o ir al servicio de emergencias. Si bajan del 92%, debe trasladarse a urgencias o pedir una ambulancia.

En detalle

¿Qué es?

Un oxímetro de pulso es un dispositivo pequeño que parece una especie de pinza para ropa pero grande. Se encienden unas luces con números que indican nivel de oxígeno y ritmo cardíaco.

¿Cómo se usa?

Cuando colocás el dedo en un oxímetro de pulso, emite diferentes longitudes de onda de luz. La mayoría de los técnicos de la salud colocarán el dispositivo en los dedos índices o el pulgar.

¿Cómo funciona?

El dispositivo está en busca de hemoglobina, una molécula de proteína en la sangre que transporta el oxígeno. La hemoglobina absorbe diferentes cantidades y longitudes de onda de luz según el nivel de oxígeno que transporte.

¿Y si el nivel es bajo?

Un nivel normal de oxígeno es de entre el 95 y el 98 %. Si los niveles caen al 93%, entonces hay que comunicarse con el médico o ir al servicio de emergencias.

En cifras

$7.000 pesos es el costo más alto, en tanto otras marcas tienen un costo de 2.000 pesos, en farmacias de Misiones. En Mercado Libre hay desde 1.900