Iván Noble y el Chango Spasiuk, juntos en una canción

jueves 15 de julio de 2021 | 6:00hs.

Desde hace algún tiempo, el cantante y compositor argentino Iván Noble se encuentra produciendo un nuevo disco de estudio. Un proyecto más introspectivo que los anteriores álbumes lanzados, además de que contará con un nutrido repertorio de ritmos musicales.



Se trata de un nuevo material que llevará el título de El arte de comer sin ser comido. Y, aunque el ex Caballero de la Quema no adelantó mucho respecto al álbum si brindó algunas pistas en sus redes sociales.



Tanto en Instagram como en Twitter, Noble posteó una colaboración del compositor y acordeonista misionero Chango Spasiuk.



Junto a una foto en blanco y negro, Noble agasajó al apostoleño de la Tierra Colorada al expresar: “Lo más lindo de este oficio es compartir canciones con artistas grandes y generosos. Hoy vino el @changospasiuk a grabar acordeones y fue un placer y una belleza. Qué ganas de que escuchen esto pronto”. Además, en un tuit, agregó: “Placeres que da el oficio. Grabación con el gran Chango”. El tuit, que también estaba acompañado por una foto, fue retuiteado un centenar de veces y recibió más de tres mil Me gusta.



Por su parte, el acordeonista misionero agradeció al artista por convocarlo a ser parte de su nuevo disco y se mostró muy contento con el proyecto.



“Alegría de ser parte del nuevo disco de Iván Noble”, dijo el artista en su Instagram, compartiendo las dos versiones de la fotografía que se hicieron al grabar juntos.



Respecto del material, Noble anunció que el disco estará disponible en tan solo algunas semanas. “Entusiasmo, ilusión y canciones que me gustan mucho. En pocas semanas conocerán a las criaturita”, adelantó desde las redes sobre el álbum que lleva el sello de producción de Matias Cella.



“Y la muerte suelta todos sus esbirros y a nosotros, ¿quién nos quita lo bebido? Siempre fuimos camaradas y enemigos en el arte de comer sin ser comidos”, dijo adelantando parte de la canción que le da nombre al material discográfico.