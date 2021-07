Escalada de violencia y saqueos en Sudáfrica ya dejó 72 muertos

jueves 15 de julio de 2021 | 6:02hs.

La ola de saqueos e incidentes violentos se potenciaba anoche en algunas de las principales ciudades de Sudáfrica a pesar de las intervenciones de la Policía y del Ejército para frenar el estallido social que se inició hace seis días motivado por el encarcelamiento del ex presidente Jacob Zuma aunque en paralelo sobresale el descontento por el manejo de la pandemia de coronavirus.



Medios internacionales dieron cuenta que en las últimas horas los disturbios alcanzaron la oriental provincia de KwaZulu-Natal y Gauteng, donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria. La violencia ya dejó unos 72 muertos y más de 1200 detenidos.



El ánimo social comenzó a caldearse el pasado jueves cuando Zuma se entregó a las autoridades para cumplir una condena de 15 meses de prisión por haber desacatado una orden de la Justicia de testificar en el marco de una investigación estatal de presuntos hecho de corrupción mientras fue presidente, entre los años 2009 y 2018.



Las protestas iniciales escalaron luego hasta convertirse en una ola de saqueos masivos y vandalismo en zonas desfavorecidas reservadas a personas negras, llamados townships en el inglés local.



En Durban, por ejemplo, una ciudad muy afectada por los ataques en tiendas y almacenes, las filas de clientes que buscaban comprar víveres comenzaron a formarse ayer delante de los supermercados, temiendo una escasez de productos. En esa línea, tras haber tomado la decisión de desplegar al ejército, el presidente Cyril Ramaphosa alertó del riesgo de “escasez” si la espiral de violencia continuaba.



En algunos barrios los propios vecinos se organizaron para asegurar ellos mismos la protección de sus comercios, por eso es que la mayoría de los decesos se produjeron durante los saqueos, como consecuencia de avalanchas y la defensa ejercida por los mismos propietarios.



La escalada de violencia también obligó a interrumpir algunos servicios básicos, como los médicos para el tratamiento de condiciones de salud crónicas (como diabetes, tuberculosis y VIH) y la aplicación de vacunas contra el coronavirus.



Sospechado de corrupción

El ex presidente Zuma se entregó a la policía la semana pasada tras días de especulaciones sobre si cumpliría las órdenes judiciales de encarcelamiento. Sus abogados solicitaron una reducción de la condena que todavía no fue resuelta, bajo el argumento que ayudaría a frenar la ola de delitos cometidos desde entonces.



Zuma fue presidente entre 2009 y 2018 y representa una figura clave del movimiento de liberación del país, en razón de que pasó 10 años en prisión con el héroe antiapartheid y ex presidente Nelson Mandela.



Pero sus nueve años en el poder se vieron empañados por acusaciones de corrupción de alto nivel. A Zuma se le acusa de haber cometido delitos junto a tres empresarios cercanos a él: los hermanos Atul, Ajay y Rajesh Gupta y de permitirles influir en la política del gobierno, incluida la contratación y el despido de ministros para alinearse con los intereses empresariales de la familia. Los Gupta niegan haber actuado mal, pero abandonaron Sudáfrica después de que Zuma fuera expulsado de la presidencia cuando trascendió la causa.