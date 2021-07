More Rial contó que demandará por abandono a Silvia D’ Auro

jueves 15 de julio de 2021 | 6:00hs.

En 2012, Jorge Rial y Silvia D’Auro decidieron ponerle punto final a su matrimonio después de 21 años juntos y dos hijas en común. Se trata de Morena y Rocío, que fueron adoptadas con pocos meses de diferencia. Parece que la empresaria no volvió a tener un contacto fluido con ellas después de la separación y ahora le iniciarán acciones legales.



En su cuenta de Instagram, Morena Rial anticipó que ya habló con su abogado, el doctor Alejandro Cipolla, para demandarla por haberla abandonado. “Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora, ni contacto. Pero la Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado… Hace once años desapareció y dejó a dos menores con su papá, que gracias a Dios nos supo criar muy bien. Comprendo que lo que ella hizo fue abandonar. No entiendo para qué mierda nos adoptó si nos iba a terminar abandonando”, expresó molesta. Fueron varias las ocasiones en las que la joven repitió que el vínculo con su mamá nunca fue bueno. Hasta dijo que le hacía bullying por su sobrepeso: “Cuando yo era chiquita me sentó en una mesa, prendió el televisor y me hizo ver Cuestión de peso. Me dijo ‘vos vas a terminar así’”.