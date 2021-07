Shakira anunció la salida de su nueva música

jueves 15 de julio de 2021 | 6:00hs.

Shakira estuvo con mucha actividad en estas últimas semanas preparando sus nuevas canciones.



La artista colombiana no dejó pasar la oportunidad de contarle algunos detalles a sus seguidores de Instagram.



En el último tiempo, Shak tuvo una reunión con el productor y una de las compositoras habituales de Dua Lipa, y subió una foto en el estudio, acompañada por la frase: “Maravillosa sesión en el estudio con los increíbles Emily Warren e Ian Kirkpatrick”.



Días después, contó en su cuenta de Instagram: “Después de un año de aislamiento, tuve las sesiones más mágicas. ¡¡Escribí toneladas de canciones en 14 días!! ¡Era como si se estuvieran derramando! ¡Gracias Afo Verde y a su increíble equipo de Sony Music Latin por todo el apoyo! ¡Estoy tan feliz con mi nueva música! ¡Y esto es solo el principio!”.



Finalmente, llegó la confirmación.



La cantante reveló en las últimas horas la salida de Don’t wait up. Mañana, sus fans van a poder disfrutar de la nueva canción, un adelanto de su próximo trabajo de estudio.



La barranquillera posteó un llamativo video, con un chat donde se ve la pantalla de un celular, con mensajes en inglés, donde su pareja le pregunta dónde está y si volverá a la noche a la casa. La cantante le responde que se quede tranquilo y que “va a poder sobrevivir una noche sin ella”. También Shakira publicó la tapa del simple.



El dorado, su último disco, cumplió cuatro años desde su salida a la venta. En los últimos años, la artista pasó situaciones complicadas.



Un problema de salud la alejó de los escenarios en plena gira. “Fue el momento más oscuro de mi vida”, aseguró en una entrevista con AFP, en 2019.



Contó que quedó profundamente marcada por la hemorragia en las cuerdas vocales que la obligó a reprogramar su tour. “Un antes y un después. Se dan por hecho muchas cosas cuando las tenés. En el caso de mi voz, por ejemplo, es algo tan inherente a mi naturaleza, es mi identidad”, explicó.



“Siempre pensé que algún día perdería muchas cosas, un día se pierde la juventud, un día se pierde la belleza, se pierden hasta los amigos, hay personas que vienen y van. Pero la voz jamás pensé que era algo que podía desaparecer”, agregó en la entrevista.



“Cuando hubo esos momentos de duda, cuando no sabía si podía volver a cantar otra vez, fue el momento más oscuro de mi vida”, reconoció conmovida.



Además, en abril, la Agencia Tributaria española ratificó que Shakira defraudó en 14,5 millones de euros a Hacienda, entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España y ocultando sus ingresos mediante un entramado de sociedades.



El Ministerio Público sostuvo que la cantante “canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional”, sus actuaciones o participación en el programa estadounidense “The Voice” o la comercialización de perfumes con su nombre, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.



Según la fiscalía, Shakira tenía la obligación de pagar sus impuestos a la Hacienda española dado que permaneció en el país más de 183 días, tiempo necesario para adquirir la condición de residente fiscal en España.



La cantante colombiana ya devolvió a la Agencia Tributaria los 14,5 millones que le reclamaba, más las correspondientes multas e intereses, pero insiste -y así lo mantuvo ante la jueza instructora cuando la citó como investigada- que en las fechas analizadas no tenía obligación de tributar en España.



Además, la artista sostuvo que fijó su residencia en Esplugues de Llobregat, localidad de la provincia de Barcelona, en 2015, cuando dio a luz a su segundo hijo, y que hasta entonces únicamente realizaba visitas puntuales debido a su relación sentimental con su actual pareja, el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué.