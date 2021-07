El plan de Anses para que 155 mil mujeres puedan jubilarse

jueves 15 de julio de 2021 | 6:02hs.

Desde el próximo mes de agosto la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permitirá que mujeres en edad de jubilarse, pero que no reúnan los años de aportes obligatorios, computen a los hijos que criaron para completar ese plazo. La previsión oficial es que alrededor de 155 mil mujeres de entre 60 y 64 años puedan acceder al beneficio antes de fin de año.



Será a través del Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado, que la directora del organismo, Fernanda Raverta, anunció junto al presidente Alberto Fernández.



“El plan para que las mujeres a las que les faltan años para completar los obligatorios de aporte puedan jubilarse estaba en elaboración desde hace meses” reconoció la funcionaria, quien acotó que “el foco está puesto en reconocer el valor de las tareas de cuidado sobre los hijos, que interrumpen la trayectoria laboral formal de la madre”.



Teniendo en cuenta eso la jefa del organismo afirmó que “solo una de cada diez mujeres llega a los 30 años de aporte que le permite acceder a la jubilación. Por eso, se apunta a que esos años dedicados al cuidado de los hijos se sumen como extras de contribuciones a la seguridad social y de esa manera tomarán hasta un máximo de tres años de aportes por cada hijo o hija”.



Modalidades

El beneficio combina tres modalidades que contribuyen a la reducción de la brecha de género en materia previsional y que permitirán el acceso inmediato a la jubilación: un año de servicios previsionales por hijo/a para mujeres y personas gestantes con hijos/as nacidos/as vivos/as o adoptados siendo menores de edad; dos años adicionales a las mujeres que hayan sido titulares de la asignación universal por hijo (y el niño o niña haya percibido este derecho por lo menos durante 12 meses) y a las trabajadoras registradas que hayan hecho uso del período de licencia por maternidad y por excedencia, también se les reconocerá el mismo plazo a los fines de acceder al derecho a una jubilación.



Fuera del sistema

Se calcula que el 44% de las mujeres en edad jubilatoria no pueden acceder actualmente a un beneficio previsional debido a que la inserción en el mercado laboral, sobre todo el sector formal, es más difícil para las mujeres que para los varones.



Se trata de aproximadamente 300 mil mujeres de entre 59 y 64 años que quedan por fuera de una jubilación por no contar con los años de servicios requeridos entre sus aportes registrados.



De todas ellas, 155 mil podrían acceder a la jubilación de inmediato, se calcula.



La medida habilitaría a otras 30 mil mujeres a jubilarse el año próximo bajo el mismo sistema previsional.