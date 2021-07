Qué ver, leer y escuchar

jueves 15 de julio de 2021 | 6:00hs.

Obsesión

Amazon, Youtube



Baker Dill es un capitán de barco pesquero cuya tranquila existencia se ve alterada cuando su ex mujer le pide que asesine a su violento marido. Llevado de nuevo a una vida que preferiría olvidar, Baker debe elegir entre el bien y el mal.



La cocinera de Castamar

Netflix



Clara Belmonte comienza a cocinar para el Duque reconocido de Castamar, algo que cambiará la vida de ambos, pues tendrán que luchar contra uno de los grandes obstáculos de la época para estar juntos: la diferencia de clases.



Fernández

Jorge Fernández Díaz



Una biografía generacional escrita con madurez y desencanto que narra aventuras y penurias de un hombre común intentando sobrevivir entre dos épocas distintas y distantes: la mítica y heroica generación de los setenta y la frívola y despreocupada de los noventa.



Sombras en la Luna

Gloria Casañas



Ismael sabe que algo lo aguarda en la casa familiar, donde además deberá enfrentar el matrimonio de su hermano con Juliana Balcarce, la mujer que amaba. Unas cartas misteriosas le inspiran una insólita comunión con ‘Ojos de Luna’. Ya no es tan fácil tomar decisiones.



No saber de tí

Los Nocheros



Con letra de Silvia Mujica y música del reconocido Jorge Rojas, que por aquel entonces era parte de la banda, Los Nocheros lanzaron esta canción que los convirtió en uno de los grupos más escuchados del folclore argentino.



Here comes de sun

The Beatles



Es una canción de la banda británica de rock, The Beatles, escrita por George Harrison para el álbum Abbey Road de 1969.

Una de las más exitosas de las hechas por Harrison, un éxito que depositó a la banda en la cima del mundo.