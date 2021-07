Bajan las notificaciones de dengue pero no se corta la circulación viral

miércoles 14 de julio de 2021 | 5:30hs.

El dengue es una amenaza latente que no desaparece nunca. La gran capacidad de adaptación del mosquito Aedes aegypti, vector de la enfermedad, a las condiciones climáticas favorece para que los casos sigan apareciendo aún en períodos en los que la circulación debería cortarse y dar inicio a lo que se conoce como período interbrote. Esta situación influye, por consecuencia, en que el intervalo de tiempo entre los brotes sea más corto.



Si bien las notificaciones y denuncias por casos de dengue disminuyeron en Posadas en las últimas semanas, de doce por semana a dos, es preocupante que la circulación del virus no llegue a su fin. Aunque se espera que para las próximas semanas esto suceda, teniendo en cuenta que el año pasado en este mismo período la intranquilidad era la misma. “Bajaron las notificaciones que es lógico para esta época, pero se presentan dos por semana. Tenemos casos sospechosos y confirmados y muy preocupante por lo que hay que seguir trabajando en la prevención”, indicó en diálogo con El Territorio Fabricio Tejerina, director de Control de Vectores y Vigilancia Epidemiológica de Posadas.



Misiones es una provincia que se caracteriza por no tener muchos días de frío que repercutan en el comportamiento del mosquito o en sus huevos. Los trabajos de prevención que consisten en descacharrado, limpieza de recipientes y patios y dentro de las viviendas que puedan ser usados como criaderos son fundamentales en ésta y todas las épocas del año.



“No hay que olvidar que el Aedes es un mosquito muy domiciliario por lo que busca refugio dentro de las casas, el mosquito se va adaptando a las condiciones que le vamos dejando. Es fundamental lo que se haga en invierno con respecto al descacharrado, cambiar y limpiar el agua de los floreros cada dos o tres días, fijarse en las canaletas si queda agua estancada después de la lluvia”, recomendó Tejeria.



En tanto, sobre las condiciones del clima y su incidencia en el comportamiento del mosquito, acotó: “Como son animales de sangre fría necesitan que haga calor pero un Aedes adulto a temperaturas mayores a 17 grados pica, copula, pone huevos. Lo que hizo el frío de estos días es disminuir el tiempo de crecimiento pero no los mata. Por ejemplo, el ciclo acuático de un mosquito en Misiones es de diez a once días y en invierno ese ciclo se puede alargar de quince días a 25 días, quiere decir que va a demorar a pasar al ciclo terrestre pero se desarrolla igual. No llegamos a tener muchos días de frío y la helada en la ciudad no se siente por lo que el agua no se congela y no afecta a las larvas”.



Boletín epidemiológico

Según el Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación que comprende las notificaciones de febriles desde la semana epidemiológica (SE) 31/2020 a SE 24/2021, Misiones había reportado 997 notificaciones de las cuales 104 son confirmados por criterio clínico epidemiológico y 144 son casos probables. Misiones es la segunda provincia del NEA, después de Formosa, con más denuncias.



Durante el último brote de 2019/2020 en Misiones se dio la convivencia de tres de las cuatro cepas de la enfermedad: DEN-1; DEN-2 y DEN-4. Durante este año se vienen detectando en su mayoría casos de DEN-1, aunque también los hay de DEN-2. Las ciudades que reportaron confirmaciones de esta patología son Posadas, Puerto Iguazú, Eldorado y Garupá. En tanto, tres provincias tuvieron casos positivos de dengue con antecedente de viaje a la tierra colorada: Buenos Aires (Caba), Córdoba y Santa Fe.



La importancia de las denuncias

Lo fundamental respecto del control del brote de dengue, destacó Tejerina, es poder llegar a tiempo con los bloqueos epidemiológicos frente a los casos confirmados como a los sospechosos y así terminar con los mosquitos infectados y que estén contagiando.



Según explicó, la fundamentación es que una persona llega al momento de viremia (cuando la persona puede contagiar al mosquito que toma la sangre junto con el virus) dos días antes de empezar con los síntomas y cinco días después de que aparecen. El mosquito que pica a la persona infectada va a demorar unos ocho días hasta transmitir la enfermedad. “Si llegamos después de que la persona estuvo enferma el trabajo tiene poco valor porque ya le picaron otros mosquitos y son esos los que están contagiando a otros”, sostuvo.



Por ello, el municipio había habilitado semanas atrás el teléfono 44-20183 que estará disponible de lunes a viernes, en el horario de 7 a 18. Es para hacer denuncias rápidas ante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad: fiebre, dolor corporal, dolor de cabeza; que puede ser confundido con coronavirus. En Covid, en tanto, supone problemas respiratorios.

Los huevos sobreviven al invierno

El mosquito Aedes aegypti es el transmisor del virus productor de la enfermedad. El insecto se infecta al picar a una persona enferma y cada vez que vuelve a picar transmite la enfermedad y así sigue la cadena de propagación. Las hembras adultas depositan sus huevos en diferentes recipientes o plantas que puedan acumular líquidos. Cuando éstos tienen agua, los huevos eclosionan y allí nace el mosquito. Sin vacunas ni medicamentos específicos para tratar la patología la medida más importante que se impone es la prevención y esta consiste, básicamente, en eliminar todos los criaderos de mosquitos, es decir, todos los recipientes que contienen o pueden acumular agua, tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.



Para los especialistas los meses de descenso térmico son primordiales para la lucha contra este agente y si no se eliminan los criaderos un 70% llega al verano en forma de huevos y con las primeras lluvias y subas en la temperatura el huevo eclosiona y la larva que nace luego se transforma en mosquito.

En cifras

997Son las notificaciones de dengue en Misiones según el Boletín Epidemiológico de Nación. De ellos 104 son confirmados y 144 son casos probables.

10De diez a once días es lo que tarda un huevo de Aedes en convertirse en mosquito en verano. En invierno ese ciclo puede tardar hasta 25 días.