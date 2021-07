Uu Bicho en el camino

miércoles 14 de julio de 2021 | 6:01hs.

River, con Marcelo Gallardo como DT y luciendo siempre el calificativo de “favorito” para obtener el máximo trofeo continental, jugará esta noche como local ante Argentinos, con Gabriel Milito como técnico, en el cotejo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores.



El encuentro se desarrollará en el estadio Monumental desde las 21.30, será televisado por la señal Espn y contará con el arbitraje del brasileño Bruno Arleu de Araujo.



El desquite se celebrará en el estadio Diego Armando Maradona, en el barrio de La Paternal el miércoles 21 del julio y el vencedor de esta llave jugará en cuartos de final ante Boca o Atlético Mineiro.



El camino a este River 2021 no se le ha hecho fácil, el plantel ya no tiene el brillo de las ediciones anteriores y se clasificó en el segundo puesto del grupo D, detrás de Fluminense de Brasil, que lo venció en Nuñez y sufriendo ante la concreta posibilidad de que Junior de Colombia pudiera eliminarlo.



Ahora el Millonario afronta esta etapa sin el máximo goleador en la era Gallardo, el colombiano Rafaél Santos Borré, quien ahora jugará en el Eintracht Frankfurt alemán. El colombiano con 55 goles fue el que más tantos hizo con el Muñeco como DT.



Para reemplazarlo, River contrató a Braian Romero, de 30 años, quien llega desde Defensa y Justicia en donde marcó 18 goles en 31 cotejos, habiendo jugado en Acassuso, Colón, Argentinos, Independiente y Athletico Paranaense de Brasil.



River, que hizo una pretemporada en Orlando (Estados Unidos), ya cuenta con el arquero Franco Armani, el defensor Gonzalo Montiel y el delantero Julián Álvarez, flamantes campeones de la Copa América con el seleccionado argentino.



Argentinos, ganador de la Copa Libertadores en 1985, realizó una gran campaña en el grupo F de la Libertadores al ganarlo con 12 unidades, con cuatro triunfos y dos reveses, dejando segundo a tres unidades a Universidad Católica de Chile.



El equipo de Milito, con la tranquilidad de no hacer un viaje al exterior, sabe que se cruzará con uno de los rivales más complicados que le podía tocar en gracia, aunque con la posibilidad de definir sus chances en el pequeño reducto de La Paternal.



Argentinos sumó como refuerzo a Nicolás Reniero, proveniente de Racing, a préstamo, y cuenta con dos hombres valiosos en la ofensiva como el paraguayo Gabriel Avalos (jugó la Copa América en el equipo guaraní) y con Gabriel Hauche, además de un buen arquero como Lucas Chaves, Miguel Torren en defensa y en la zona media a Eliás Gómez y Franco Moyano.



Dos duras paradas

En otros encuentros de ida de octavos de final, Vélez recibirá a Barcelona de Ecuador mientras que Defensa y Justicia hará lo propio con Flamengo.



Precisamente el Halcón de Varela va en busca de un nuevo batacazo en el ámbito internacional luego de haber conquistado este año la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. El partido ante el Fla se jugará desde las 21.30 en el estadio Norberto Tomaghello, con el arbitraje del paraguayo Eber Aquino y televisación de Fox Sports 2.



Vélez, en tanto, jugará a las 19.15 en Liniers, con el brasileño Raphael Claus como árbitro y será televisado por Espn 2.