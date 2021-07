Faltante de mercadería sigue complicando ventas a comercios

miércoles 14 de julio de 2021 | 6:05hs.

La escasez de mercadería para la venta sigue siendo un problema que preocupa a comercios de diversos rubros. Meses atrás, se apuntaba a más complicaciones por restricciones ligadas a la pandemia, pero últimamente se destacan más demoras vinculadas a la importación.



Así, se relató que hay productos extranjeros o insumos que deben llegar desde otros países y terminan demorando la entrega a los clientes en el país.



“En productos de supermercado no se ven tantos faltantes pero sí en rubros que trabajan con mercadería importada como el eléctrico, electrónico o de materiales de construcción. Hay mercadería que no se consigue o si se consigue los precios son más altos”, comentó Ramón Da Silva, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo.



Desde el rubro autopartes, el comerciante posadeño Luis Holtz comentó en tanto que “se ven faltantes, no es tan significativo como ocurrió en otras épocas, pero hay mercadería por la que hay que esperar bastante. Es casi todo por problemas con la importación, todo lo que sea importado demora más en conseguirse”.



Detalló que en su rubro “hay algunos faltantes con lámparas, ópticas que no se están consiguiendo o hay que esperar un tiempo significativo. Creo que es puntual por las dificultades para importar, porque ya antes tuvimos escasez por problemas del Covid. Ahora se nota la falta de dólares”.



Desde el sector autopartista recientemente se recordó que el 70% de las piezas de los autos que se fabrican en la Argentina son importadas. Algunas de ellas no tienen fabricantes locales, otras se producen en plantas que tienen su propia capacidad al máximo y no tienen escala para nuevos compromisos que impliquen mayor producción.



En el caso de los neumáticos siguen los problemas para grandes rodados y se reporta una fuerte escasez de alternativas en marcas internacionales.



En el sector de la construcción y de ferreterías hay productos que casi no se consiguen por una reducida oferta. “Antes había varios repuestos que se traían de Brasil, en lo que sea plásticos, piezas para grifería o para un lavarropas, muchas cosas que se importaban tardan más en conseguirse”, se comentó ayer desde un negocio ferretero local.



Desde el rubro alimenticio o supermercadista, Antonio Leiva un comerciante de la capital provincial, agregó al escenario que “hay una notoria escasez con el aceite que sigue siendo difícil de conseguir. Después hay algunas cosas que se consiguen en una semana y después no, como algunos lácteos. En mayonesas, que de alguna forma está relacionado con el aceite también se nota escasez de algunas marcas y presentaciones”.



Jorge Lindheimer, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), apuntó que además de la falta de abastecimiento hay mucha inestabilidad de precios.



“Algunas cosas mejoraron en la provisión, pero en general sigue siendo complejo conseguir todo lo que se pide a los abastecedores. También está muy complicado el tema de precios que sube prácticamente todos los días, realmente en este sentido el panorama es desalentador”, evaluó.



En la última semana comerciantes de Jardín América habían recordado que además del encarecimiento de los fletes para traer mercadería, era muy complejo conseguir las cantidades requeridas en los pedidos. “Prácticamente hay un 50% de las cosas que se piden que no se están consiguiendo”, explicaron a El Territorio.

Los fletes también complican

El empresario maderero de Puerto Rico Gastón Schmidel manifestó a El Territorio que empresas locales también enfrentan complicaciones por el encarecimiento de los fletes para enviar o recibir mercadería. “Los camiones que llevan madera a Buenos Aires, como a otras provincias, vuelven con cargas varias, algunos vuelven con contenedores vacíos para Alto Paraná, otros con granos, harina, aceite, gaseosas, que son los más comunes, en la temporada vuelven con cebolla, papa; ese tipo de cargas se hacen en la mayoría. El flete subió mucho en los últimos tiempos, desconozco el motivo, creo que se debe al aumento del combustible y a la falta de retorno, entonces tienen que cubrirse”, explicó.

