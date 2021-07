Cayó el interés online en la compra de muebles

miércoles 14 de julio de 2021 | 6:04hs.

El primer semestre del 2021 registra una caída del 20% del interés online por el mueble argentino respecto al mismo período del año 2020. No obstante, el dato relevado de junio 2021 se mantiene sin cambios respecto al mes de mayo de 2021 aunque en un bajo nivel.



Estos datos surgen del nuevo Índice Interés del Mueble Argentino online (Iimao) elaborado por la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines.



La producción industrial de muebles y colchones relevada por Indec para el mes de mayo de 2021 marcó una caída interanual del 3,4%. En tanto el Iimao de junio 2021 anticipa una producción industrial estable pero en niveles bajos para los próximos meses.



“La caída de producción relevada por Indec en los meses de abril y mayo fue correctamente captada por el Iimao tanto en marzo y abril. Se consolida el Iimao como una herramienta predictiva para el sector de la madera y el mueble”, destacó Gonzalo Rondinone, director ejecutivo de Faima a cargo del estudio.En particular en junio se registraron caídas en las búsquedas de escritorios y sillones captadas por el Iimao. “Dejan de caer las búsquedas de muebles y parecen encontrar un piso en estos niveles. No obstante, hay un largo camino por delante para recuperar el interés y la demanda”, agregó Rondinone.