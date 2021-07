Permitieron ingreso de varado en el puente hace dos meses

miércoles 14 de julio de 2021 | 6:04hs.

Finalmente, la Justicia Federal de Oberá, interviniente en este caso, dispuso el ingreso excepcional y humanitario del abogado Francisco Reyes Rosales (35) que se encontraba hace más de dos meses viviendo en la cabecera del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.



A través de un procedimiento organizado en conjunto entre Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud de la Nación, la Justicia Federal y el gobierno provincial, se permitió ayer el ingreso para que inmediatamente continúe viaje, con todas las medidas sanitarias de rigor, hacia su destino final en Chaco.



El letrado estaba en esa situación desde el pasado 8 de mayo, cuando quiso ingresar por este paso desde Paraguay a Posadas, pese a la disposición nacional que resolvió el cierre de fronteras desde que comenzó la pandemia de Covid-19.



Al llegar al lugar se encontró con la negativa del personal para permitirle la entrada.



Reyes Rosales estuvo en principio varado con otras once personas, varios niños, de Montecarlo y Buenos Aires, estas últimas sí pudieron ingresar ya que adujeron no tener medios económicos para entrar vía aérea por Buenos Aires. Todos habían sido testeados previamente y dieron negativo a las pruebas de coronavirus.



En el caso del abogado, Migraciones argumentó que sí tenía medios económicos, algo que Reyes Rosales negó en varias entrevistas con El Territorio. Además, había dicho que se le pidió que firme documentación que para él constituía un abuso de poder por parte del organismo.



“Nosotros no somos ricos, no podemos pagar un pasaje de avión. Pedimos que se respeten nuestros derechos constitucionales y los Pactos Internacionales de la Convención de Nueva York y el Pacto San José de Costa Rica, que está por encima jurídicamente de la resolución discriminatoria de Migraciones”, había dicho Reyes Rosales, que además contó que fue por trabajo al vecino país cuando la pandemia lo sorprendió y quedó varado. En el último tiempo, para poder entrar nuevamente, interpuso amparos en la Justicia Federal y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



“Esa indefinición se mantuvo durante más de 60 días, con denuncias penales cruzadas entre las autoridades y el abogado, hasta que mediante una resolución del juez Federal de Oberá, subrogante en esta causa, se dispuso que de manera excepcional -por motivos de salud y personales- se reinicien los trámites para el ingreso humanitario, que anteriormente había rechazado sin mayores fundamentos Reyes Rosales, y esta vez sí lo aceptó”, dijo la Justicia obereña.

En cifras

60 Desde el 8 de mayo Francisco Reyes Rosales estuvo varado en la cabecera del puente internacional. En total fueron más de 60 días de espera.