Nación afirma que aumentó 90% la asistencia social en Misiones

miércoles 14 de julio de 2021 | 6:04hs.

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, llegará mañana a Posadas para acompañar al gobernador Oscar Herrera Ahuad a una serie de actos donde se entregarán tarjetas Alimentar a familias en situación de pobreza.



Las tarjetas Alimentar son un mecanismo de ayuda nacional con montos mensuales que van desde los 6.000 a los 12.000 pesos para las familias más empobrecidas del país que tengan niños o adolescentes de hasta 14 años o que sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).



En este sentido, desde Nación afirmaron que desde mayo se amplió en un 90% la cantidad de destinatarios en Misiones, ya que se pasó de 85.400 a 162.600 personas. Al mismo tiempo, aseguraron que la inversión creció 71%, de 429,4 millones a 734 millones de pesos. Indicaron que el universo se duplicó, tanto en la provincia como a nivel país, debido a la ampliación de la edad de acceso, hasta los 14.



“La Tarjeta Alimentar no es para extraer dinero del cajero y sí para comprar alimentos: los alimentos que quieren y como quieren las familias. Nuestra sugerencia siempre va por el lado de la buena nutrición con leche, carnes, frutas y verduras”, explicó el ministro Arroyo que tiene en claro que en la actualidad el problema más grave que tiene la Argentina, junto con la pandemia, es el precio de los alimentos.



Como se mencionó, hay 162.600 personas en Misiones que integran el universo de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar pero no todas tienen el plástico de la tarjeta en mano. Por eso el acto de mañana servirá para entregar algunas de las cerca de 80.000 tarjetas que se deben distribuir en toda la provincia.



Crecimiento de ayuda

“A partir de la ampliación de la cobertura de esta ayuda -que se concretó en el mes de mayo- en Misiones el número de beneficiarios creció de 85.400 a 162.600”, explicaron ayer a El Territorio desde la cartera que conduce Arroyo. El cambio consistió en extender el beneficio para las familias con hijos de hasta 14 años. Anteriormente sólo recibían esta ayuda las madres o padres con hijos de hasta 6 años.



Esa modificación permitió que en la tierra colorada se elevara el padrón de beneficiarios casi al doble. “En Misiones se amplió un 90% la cantidad de destinatarios y la inversión creció un 71%. Actualmente es de 734 millones de pesos mensuales” señalaron las fuentes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.



La llegada de Arroyo a Misiones también incluirá la entrega de máquinas, herramientas y materiales a emprendimientos productivos de la provincia, ejecutados desde el programa nacional Banco de Maquinarias y Herramientas para la Emergencia Social.



“Nuestra tarea es ayudar a generar empleo y para ello se necesitan ciertos elementos de trabajo. Por eso junto a gobernaciones y municipios queremos acompañar a quienes trabajan en la economía popular y requieren renovar o mejorar sus herramientas de trabajo. Se trata de promover la producción en los sectores que no son alcanzados por el crédito del sistema financiero tradicional, porque quienes lo demandan no tienen los papeles para acceder, pero sí tienen el deseo de trabajar y salir adelante”, explicó el ministro Arroyo.

El plan es para comprar alimentos

Mediante el plan Alimentar, se entrega una tarjeta de plástico a través de la cual el Estado nacional otorga una ayuda de dinero a personas para que compren alimentos de la canasta básica.



Está dirigida a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años que reciben la Asignacion Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir del tercer mes que reciben AUH, personas con discapacidad que reciben AUH y madres con más de siete hijos.



Las personas beneficiarias de la Tarjeta Alimentar ya figuran en las bases de datos del Estado nacional y por lo tanto no tienen que hacer ningún trámite para acceder al beneficio. Reciben la ayuda de manera automática. Por cualquier duda se recomienda sacar turno para ir a la oficina de Anses más cercana a su domicilio.