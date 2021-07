Los jubilados recibirán bono extra de $5.000 con los haberes de agosto

miércoles 14 de julio de 2021 | 6:05hs.

El presidente Alberto Fernández anunció el pago de un bono extraordinario de $5.000 con los haberes de agosto para jubilados y pensionados que tengan ingresos de hasta dos haberes mínimos ($46.130). El objetivo del beneficio es compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y alcanzará a más de 6 millones de personas.



La novedad fue anunciada en un acto realizado anoche en el Club Social y Deportivo Ituzaingó de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, donde además del primer mandatario nacional estuvo la titular de Anses, Fernanda Raverta; el intendente de dicha localidad, Martín Insaurralde; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y la titular del Pami, Luana Volnovich.



“Si hay algo que no queremos es que nuestros jubilados sean la variable de ajuste. Hay una cuestión ética en la política, que supone determinar qué intereses representa uno, qué nos importa a nosotros los que gobernamos, dónde ponemos las prioridades”, remarcó el Fernández durante el anuncio.



Bono compensador

Según se explicó, el monto fijo pretende compensar la pérdida de haberes de los jubilados y pensionados frente a la inflación, que ronda el 25% (el dato exacto será dado a conocer mañana por el Indec). Las jubilaciones, con los aumentos de 8,07% en el primer trimestre y 12,1% en el segundo, se encuentran por lo menos unos 4 puntos por debajo.



Con el bono, los que cobran la mínima de $23.065 percibirán en agosto $28.065 y luego, en septiembre, si bien no habrá extras, todas las jubilaciones y pensiones tendrán el aumento trimestral que fue establecido por ley.



“Una sociedad que no piensa en sus adultos mayores ha perdido su ética”, declaró el mandatario nacional y seguidamente acotó que “una sociedad ética es la que siempre agradece al adulto mayor por lo que ha hecho en esa edad y le da el reconocimiento que se merece”. Y añadió: “Como yo hago un culto de esta idea, hasta el último día de mi gobierno trabajaré para que ustedes tengan la protección que se merecen”.



Sobre el final de su discurso el presidente dijo: “Quiero que en la política el valor de la palabra vuelva a existir y que cuando deje de ser presidente no tenga que bajar la mirada. Poder decir ‘yo hice lo que te prometí’. Vamos a hacerlo entre todos y todas. Vamos a ganarle a la pandemia, a vacunar a todos y todas las argentinas y vamos a volver a ser la Argentina que nos merecemos”.



“Tenemos también la decisión como gobierno de no faltar a nuestra palabra y de cumplir con cada una de las promesas que hicimos”.



Segundo plus

Cabe recordar que el último plus de $3.000 para los jubilados fue otorgado en abril y mayo de este año, en dos tramos de $1.500 cada uno, también con el objetivo de no perder poder adquisitivo.



En relación a los jubilados, la oposición había reclamado un aumento con la presentación de un proyecto de ley de un bono extraordinario para las personas perjudicadas por demoras en los trámites durante la pandemia.



La norma presentada plantea “un plus, por única vez, por un monto equivalente a tres haberes mínimos por la demora efectuada entre la solicitud de inicio del trámite previsional y su efectivo otorgamiento”.

En cifras

$28.065 Será el monto total que va a percibir en el mes de agosto un jubilado o pensionado nacional que cobra la mínima, que está actualmente en $23.065. En septiembre pecibirán un nuevo aumento.