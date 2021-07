Covid-19: aplican segunda dosis de Sinopharm y AstraZeneca

miércoles 14 de julio de 2021 | 6:05hs.

Las personas que recibieron las primeras dosis de las vacunas de Sinopharm o Astrazeneca y cumplieron el intervalo establecido para las segundas dosis, deben acercarse a los vacunatorios de la provincia, sin turno, con DNI y carnet de vacunación para obtener la segunda aplicación, según informó el Ministerio de Salud de Misiones.



En el caso de la vacuna de origen chino, Sinopharm, la segunda dosis se debe recibir una vez cumplidas cuatro semanas (28 días) de la primera aplicación.



Para la vacuna de AstraZeneca se definió un plazo de ocho semanas (56 días) luego de haber recibido la primera dosis.



En ese marco, ayer la Municipalidad de Posadas en conjunto con el Ministerio de Salud Pública aplicaron 1.140 dosis en los puestos móviles instalados en las plazas 9 de Julio y San Martín.



Se vacunaron con la primera y segunda dosis de Sinopharm y AstraZeneca.



Destacaron que “las vacunas son una barrera contra la enfermedad” y añadieron “todas las vacunas que se utilizan en el país muestran su efectividad, son seguras y sirven para evitar complicaciones que deriven en internaciones y muerte de quienes se contagien”.



En estos puestos vacunatorios itinerantes no se requiere solicitar turnos previos, se debe asistir con DNI y en caso de aplicarse la segunda dosis se debe presentar la libreta de vacunación donde consta la primera.



En cambio, se debe solicitar turnos para quienes asisten en busca de primeras dosis a los centros vacunatorios fijos que se encuentran en el Polideportivo Finito Gehrmann, la Casa del Bicentenario en Itambé Miní, el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir) y el Centro Multicultural de la Costanera.



Sputnik V

Respecto a la segunda dosis de la Sputnik V, entre hoy y mañana llegarán a Misiones 15.600 vacunas de origen ruso.



Sin embargo, el gobierno provincial aún no anunció desde cuándo las aplicará. Pero se prevé que sea esta misma semana.



Son parte de un cargamento de 550 mil dosis que llegaron al país en la tarde del lunes.



En Misiones los stocks de segundas dosis de la vacuna rusa se agotaron en un solo día la última vez que hubo disponibilidad y hay miles de personas que cumplieron con el plazo de los tres meses previsto para este componente.



Arribo

Por otra parte, vacunas de otros laboratorios ingresan al país y la provincia con mayor flujo. El lunes, por ejemplo, Misiones recibió un nuevo lote de vacunas de Sinopharm para el plan de vacunación contra el Covid-19.



En total ingresaron al sistema de frío provincial de Misiones 21.600 vacunas vial (2 dosis por frasco), con las cuales se continuará completando el esquema de vacunación. Y hoy o mañana llegará una cifra similar.



En tanto que ayer, un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió a China en busca de más vacunas de Sinopharm y otro con 768.000 dosis llegó por la tarde al aeropuerto de Ezeiza, también proveniente del gigante asiático.



El regreso del avión que despegó ayer se encuentra programado para las 19.10 de mañana.



Este vuelo es el quinto de los 10 confirmados durante el mes de julio y que traerán ocho millones de dosis de la vacuna producida por el China National Pharmaceutical Group Corp.



Por otro lado, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, anunció que la provincia de Buenos Aires participó de un estudio que refleja que las vacunas Sputnik V y Sinopharm “tienen una gran respuesta al linfocito T”, lo que implica que la defensa contra el coronavirus “va a perdurar en el tiempo”.



Allí, planteó que “la gran respuesta al linfocito T implica que en esa línea está lo que va a perdurar como defensa en el tiempo” y añadió que “quedan esos linfocitos de memoria que registran al coronavirus y lo guardan en la memoria”.



“Cuando vuelven a tener contacto con ese virus, rápidamente generan anticuerpos y células ‘killers’ que matan al virus”, explicó.



Septiembre, fecha límite para AF

Por su lado, en un acto en la provincia de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández aseguró que en septiembre todos los argentinos estarán vacunados contra el Covid-19. “En septiembre calculo que vamos a estar todos vacunados”, señaló Fernández.



“Muchos me criticaron cuando dije que entre la salud y la economía yo elegía la salud. Elegía la vida antes que la muerte. Y la verdad que no me arrepiento de haber elegido eso”, aseguró.

En cifras

15.600 La cantidad de vacunas Sputnik V del componente 2 que llegarán a Misiones entre hoy y mañana. Aún no anunciaron desde cuándo se aplicarán.

1.140 La cantidad de vacunas Sinopharm y Astrazeneca en primeras o segundas dosis que se colocaron ayer en las plazas 9 de Julio y San Martín de Posadas.