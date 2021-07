Estudiantes harán una alfombra en un evento mundial

miércoles 14 de julio de 2021 | 6:04hs.

Los estudiantes del BOP N° 5 de Candelaria, primer establecimiento secundario de la zona, fueron reconocidos a nivel internacional gracias al evento que promueve las confecciones de alfombras con flores naturales. Esta tarea se realiza en el municipio desde hace 32 años y está basada en la idea que trajo la profesora Edita Mussard de Ayala de las Islas Canarias



El reconocimiento consiste en una invitación al BOP 5 para participar de las alfombras florales mundiales que se realizarán en el Xacobeo en Santiago de Compostela , España. El evento mundial se creó en 2019 con el propósito de avanzar hacia 2021, para celebrar el Xacobeo o Año Santo; consiste en la creación de alfombras de distintos diseños y estilos como técnicas las que formarán el Camino a Santiago.



Las actividades más importantes se llevarán a cabo los días 24 y 25 de este mes dentro de lo que es el Año Santo en Santiago de Compostela de la que participarán alfombristas de todo el mundo, ya que hay más de 30 países y 250 ciudades.



El Camino de Santiago es una ruta que recorren los peregrinos procedentes de todo el mundo para llegar a la ciudad española, donde se veneran las supuestas reliquias del apóstol Santiago.



Al respecto de la participación de los estudiantes de Candelaria, El Territorio dialogó con la profesora Mariela Castro, quien dijo: “Realmente es una enorme alegría que nos hayan tenido en cuesta desde la madre patria y en un evento tan especial, Candelaria estará presente en el Xacobeo 2021 presentando una alfombra de diseño único creado por la asociación especialmente para tal fin. Cada ciudad confeccionará la misma con la técnica que utiliza como en nuestro caso, desde hace 32 años. Para llevar a cabo la concreción, no debemos salir de Candelaria, sino que trabajaremos en el colegio con alrededor de 90 alumnos”.



“El diseño consiste en que esté presente la Cruz de Santiago, La Concha de Vieira y el Botafumeiro, lo que la diferenciará entonces será la técnica utilizada, el nombre de la ciudad desde donde se realizará una flecha amarilla con los kilómetros que nos separan de Santiago de Compostela; es algo realmente maravilloso y muy emocionante ya que el evento en particular es muy significativo”, contó.



“Para nosotros esta actividad de allá adquirió importancia este año cuando la directora del establecimiento, Margarita Dziewa, recibió la invitación para participar. La llamó el señor Miguel Ángel García Correa, presidente de la Asociación de Alfombristas del Camino a Santiago, y es de suma importancia que la escuela no realizó ninguna solicitud para estar dentro de las 250 ciudades participantes sino que se conoció nuestro evento cultural a través de las redes sociales y es así como ellos dieron con nosotros y realizaron la invitación que nos honra”, dijo orgullosa la docente.



Las jornadas generan amplia expectativa en los alumnos. Florencia Procacci de 5° D, sostuvo: “Se nos hincha el corazón de la alegría, está todo tan raro con lo de la pandemia que jamás imaginé que nos invitarían par tan grande evento y nada menos que representando a nuestra provincia”.



Su compañero, Willing Riveiro, dijo, “saber que nos hayan elegido por nuestra actividad con estilo propio nos desborda de alegría, estamos muy felices y motivados”.



Malena Dos Santos también de 5° D señaló: “Cuando nos dieron tan hermosa noticia no podíamos creer, estoy feliz y honrada de que nos dieran la oportunidad de mostrar al mundo nuestro trabajo”.



Otra de las alumnas de quinto año, Alfonsina Chylipanka expresó: “Desde la primaria venía a visitar las alfombras florales de la institución que desde hace 5 años formó parte y la verdad que las alfombras forman un símbolo representativo de nuestro colegio hace más de 30 años, feliz de ser parte de la participación del Xacobeo y espero que en el evento abunde compañerismo, alegría y diversión”.