Por primera vez se degustó carne cultivada en laboratorio

miércoles 14 de julio de 2021 | 6:04hs.

La startup argentina Bife realizó la primera degustación de carne cultivada de Latinoamérica, en lo que aseguran que fue un gran paso para seguridad alimentaria del futuro. El producto, basado en la agricultura celular, es bovino y bajo en grasas, precisaron.



El evento, que se realizó el pasado 2 de julio, tuvo lugar luego de cinco años de trabajo basados en dos décadas de experiencia. En este contexto, la startup utilizó técnicas de cultivo celular para desarrollar un sustituto de la producción de carne tradicional, que presenta amplias ventajas en materia de salud, medioambiente y sustentabilidad.



La primera degustación de la iniciativa estuvo en manos de Juan Craveri, fundador de la startup y presidente de Laboratorios Craveri, que probó el producto que se elaboró con carne cultivada bovina. Al cultivarse sólo el músculo y no el tejido adiposo (grasa) que le aporta sabor y sin la sangre que le aporta color a la carne tradicional, hizo falta sazonar a este tejido cultivado. Para ello, se utilizaron condimentos diversos, similares a los utilizados al preparar una hamburguesa casera, especificaron.



“Al tratarse de una prueba conceptual y como desconocíamos el comportamiento que iba a tener la misma al ser sometida a cocción, decidimos rebozarla, sellarla unos segundos en aceite hirviendo y luego terminar la cocción en el horno”, indicó Juan Craveri para luego agregar que “el aspecto del producto obtenido fue similar al de un nugget, crujiente por fuera y suave por dentro, la carne tenía buen sabor”.



“La producción de carne cultivada se consolida para llevar una solución al problema de la falta de alimentos para la creciente población futura y la producción sustentable de productos alimenticios de origen animal, a partir de cultivos celulares que no requieran sacrificio animal”, detallaron.



Por otro lado, “la agricultura celular cuenta con la posibilidad de controlar la cantidad de grasa que contiene la carne, desarrollando así un producto magro y sano que brinda todos los beneficios de la proteína animal. En este mismo sentido, no es necesario cultivar las partes no comestibles como hueso, el sistema nervioso, sistema respiratorio y sistema digestivo, evitando así desperdicio alguno”, indicaron sobre los beneficios.