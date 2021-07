Multas millonarias a empresas tras detectarse irregularidades

miércoles 14 de julio de 2021 | 6:02hs.

La Dirección General de Aduanas (DGA) detectó más de 2.500 maniobras abusivas en operaciones de comercio exterior en el primer semestre de 2021 y avanzó con multas por alrededor de U$S 300 millones hacia un grupo de empresas, tanto por subfacturación de exportaciones como sobrefacturación de importaciones.



En lo que va de 2021, en exportación se detectaron casos de subfacturación por un monto de U$S 115 millones y por sobrefacturación de importaciones se identificaron casos por un monto de U$S 184 millones, de acuerdo a lo revelado por BAE Negocios.



Las principales mercaderías afectadas fueron soja y otros productos agropecuarios, vehículos de alta gama, carne bovina, calamares, corvinas, edulcorantes y caballos, entre otros.



“Las herramientas que dispone la Aduana se suman a los esfuerzos de las distintas áreas del gobierno como el Banco Central y el Ministerio de Desarrollo Productivo para evitar maniobras ilegales. El objetivo es proteger la producción y los puestos de trabajo así como impulsar las exportaciones”, expresó la titular de la DGA, Silvia Traverso.



En ese contexto añadió que “la Aduana cuenta con instrumentos para evitar maniobras abusivas en el comercio exterior que siempre se están perfeccionando, actualizando y modernizando. Se efectúan análisis e investigaciones de manera permanente en los distintos sectores de la economía, además de las fiscalizaciones”.



Las maniobras

Sobre las maniobras el organismo expuso que en operaciones de exportación, la subfacturación del precio de las mercaderías tiene un doble propósito: pagar menos tributos e ingresar menos divisas al país. En el caso de las importaciones, la sobrefacturación del valor de los bienes intenta generar salida de divisas del país que no corresponden.



Así, además de la evasión impositiva y las tensiones en el mercado de cambios que provocan estas maniobras, se tornan en competencia desleal para los actores que sí cumplen las normas. Estos casos son los que terminaron con denuncias judiciales hechas desde la Aduana o con multas que deben pagar las empresas involucradas para regularizar su situación.



En el marco de las tareas de fiscalización, la Aduana denunció a fines de mayo a 19 frigoríficos que realizaron operaciones fraudulentas en la exportación de carne. Las multas totales impuestas por el organismo de control y fiscalización que depende de la Afip alcanzaron un monto cercano a los U$S 6 millones.



Se trató de una investigación de más de tres meses que concluyó en denuncias por maniobras de evasión tributaria y por menor ingreso de divisas al mercado cambiario.