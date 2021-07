Nannis: una foto respalda las denuncias de violencia

miércoles 14 de julio de 2021 | 6:00hs.

En Nosotros a la Mañana hablaron de cómo se encuentra la denuncia de Mariana Nannis contra Claudio Paul Caniggia por “violencia doméstica y tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”. Más allá de un repaso exhaustivo, se presentó un material inédito hasta el momento: una foto que probaría que el ex futbolista golpeó a su ex esposa tras una fuerte discusión.



“Todavía no tiene una resolución esta causa. Esta foto fue sacada en octubre de 2018”, explicó el panelista Germán ‘el Pampa’ Mónaco sobre la imagen que evidencia lesiones en las piernas, brazos y antebrazo de Nannis. En la denuncia, la madre de Charlotte, Alex y Axel relató que estaba junto a su ex en el Hotel Faena de Puerto Madero cuando se produjo la agresión. “Él la tomó, y por eso es tentativa, para intentar tener relaciones sexuales no consensuadas. Ante la negativa de Mariana, empiezan los golpes”, señaló Mónaco.



Además de esta causa, la mediática también denunció a ‘El Pájaro” por asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Tras presentar la prueba que demostraría que hubo violencia de género, Sandra Borghi leyó parte del testimonio que Nannis le hizo a la Justicia. “Él había intentado golpearla con los puños en el rostro, pero dado que ella se protegió con las manos, dichos golpes impactaron en su mano izquierda y brazos, todo mientras intentaba mantener relaciones sexuales con ella por la fuerza”, leyó la conductora.



La Justicia también investiga otro posible hecho de violencia, el cual habría tenido lugar después que la ex pareja asistiera a un casamiento.