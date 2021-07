Duki empezó su gira en España con un show histórico

miércoles 14 de julio de 2021 | 6:00hs.

En el medio de la pandemia, cuando explotaba su último disco, él se comía las uñas: quería ver la reacción de la gente más allá de lo cibernético. Estaba dispuesto a romper escenarios.



Su momento llegó. Duki detonó el Palacio Vistalegre Arena de Madrid. Más de 5 mil personas corearon de punta a punta las rimas de Desde el fin del mundo, más allá de sus hits clásicos como Goteo, Hello Cotto y She don´t give a fo.



“Gracias a todos por estar acá, hace más de un año y medio que no toco en vivo. Esto a mi me da vida, como a ustedes. Gracias por compartir este momento y gracias a los que esperaron un año para venir el día de hoy. Eso es amor, los amo cabrones, muchas gracias de verdad”, aseguró el artista durante el show que brindó.



El evento fue histórico: además de reafirmar el romance entre el público y el artista, hubo invitados sorpresa como los españoles Moonkey y WE$T DUBAI y los argentinos Bizarrap, Trueno y Lucho SSJ.



Además, estuvieron en escena Asan y Yesan, laderos creativos del rapero, productores y piezas fundamentales del último álbum de artista.



Lo más loco de todo este asunto es que, después de hacer historia, los artistas se fueron a celebrar de la forma que mejor saben. DUKI, Bizarrap, Trueno, Lucho SSJ, Klan, entre muchos otros colegas, continuaron el show pero en la plaza haciendo freestyle.



A ellos, se sumaron traperos españoles que también improvisaron rimas y desplegaron todo su talento, como en los inicios.



Duki está cosechando los frutos del trabajo fino que hizo previamente. No es la primera vez del artista por aquellas tierras. En 2018 debutó en España con 14 shows que reunieron a más de 20 mil personas. Todo eso sin haber lanzado un disco.



Al año siguiente agotó todos las presentaciones que hizo en ese país, conquistando nuevas ciudades. Así que se puede decir que en España también juega de local.



Todo este éxito no asombra, los números del artista son tremendos: 12 millones de oyentes mensuales y más de 2.400 millones de streams en Spotify.



Supera las 1.400 millones de vistas en YouTube y tiene casi cinco millones de seguidores, sumado a sus más de seis millones en Instagram.



Su primer álbum, Súper sangre joven, posicionó las 10 canciones en los charts de temas más escuchados. Goteo lo tuvo 24 semanas en el puesto número 1 de Argentina y lideró los rankings de varios países de Latinoamérica: hoy acumula más de 114 millones de views.



El máximo referente de la escena hispana seguirá su tour recorriendo España y Cataluña.



La agenda continúa en el Recinto ferial en la ciudad de Almería (11/7), Auditorio Rocío Jurado de Sevilla (14/7), Espacio “Rota es música” Recinto Ferial de Torremolinos (15/7), Parc de Fòrum en Barcelona (23/7), Camps D’Esports de Sant Antoni en Girona (29/7) y, para finalizar, Tarraco Arena en Tarragona (30/7).



Ya es profeta en su tierra. Ahora, Duki va por la conquista del mundo.