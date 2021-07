Comerciantes advierten que un joven realiza estafas solicitando abonar la compra con mercado pago

martes 13 de julio de 2021 | 9:10hs.

Varios comerciantes de la localidad de San Pedro fueron estafados por un joven que simula haber pagado la compra con Mercado Pago, sin embargo no es efectuado porque utiliza una captura de pantalla. Algunos hechos ocurrieron hace unas semanas, y entre ayer y hoy el sujeto apareció en un mismo local comercial con el mismo cuento.

En los últimos tiempos son varios los comerciantes de San Pedro que tienen disponible la opción de emitir un pago por medio de Mercado Pago, alternativa que resulta cómoda para muchos pero vulnerable para otros y es cuando los delincuentes sacan provecho de la situación y se hacen valer de la confianza de muchos comerciantes, que siquiera sospechan que pueden estar frente a un estafador.

El modo operandi es similar en todos los casos, al momento de efectuar el pago el joven, identificado como Matías A, quien aparece siempre bien vestido utilizando un barbijo personalizado como Brigada, pide pagar vía online, los comerciantes le indican el número al que debe realizar la transferencia, en ese momento son muchas las excusas, en uno de los casos el sujeto mostró una captura de pantalla donde figuraba que la operación fue exitosa.

"En mi caso me mostró la pantalla del celular, era una compra por 500 pesos, se fue pero jamás me llegó la transferencia, después me enteré que había hecho lo mismo en varios locales, en realidad me había exhibido una captura de pantalla. Hoy volvió, intentando hacer lo mismo y me negó que se trataba de la misma persona. Alertamos a todos a estar atentos a este tipo de hechos, de mi parte mucha indignación porque sea mucho o poco es nuestro trabajo diario" manifestó una comerciante a El Territorio.

En otro de los casos, una comerciante al no recibir la transferencia que suele ser automática, se percató y no entregó la mercadería al hombre y así fueron varios intentos, algunos con éxito y otros fallidos. Los damnificados comparten la dramática experiencia a modo de advertencia ya que la situación económica es compleja como para ser víctima de alguna estafa. Los hechos se registraron tanto en kioscos, panadería como en tiendas de ropa.

Otro de los datos aportados por los comerciantes hace referencia que así como un barbijo escrito Brigada el individuo se habría presentado con identidades diferentes y usa uniformes de colegios locales.