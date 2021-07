Colectivos de larga distancia apuntan a la recuperación de la demanda

martes 13 de julio de 2021 | 7:40hs.

El sector de micros de larga distancia mantiene fuertes expectativas en el movimiento con el inicio del receso invernal. El objetivo es recuperar la demanda que se perdió durante el año pasado, luego de casi ocho meses sin actividad.

Si bien reconocen que será una temporada anormal, esperan para el verano volver a registrar una mayor frecuencia a la registrada antes del arribo de la pandemia. Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), señalan que aún unos 16.000 trabajadores de la actividad no volvieron a trabajar debido a los pocos micros que hay en circulación para la conexión con los 1.600 destinos en todo el país.

Sin embargo, como se mencionó, el sector se mantiene expectante para las próximas semanas con las vacaciones, que ya comenzaron en Misiones y en otros 16 distritos. Se espera que el grueso del movimiento se concentraría a partir de la semana que viene con el receso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y la provincia de Buenos Aires.

Gustavo Gaona, vocero de la Celadi, manifestó que el sector “está a la expectativa con el movimiento que puede haber en las vacaciones de invierno, aunque sabemos que no tendremos una temporada normal, que no se puede comparar ya que el año pasado a esta altura no había servicio y, por supuesto, trabajaremos a números muy bajos si los comparamos con 2019”.

En diálogo con El Territorio indicó que esperan tener una buena temporada para sostener los ingresos de las empresas y mantenerse a flote, ya que el foco está puesto en las vacaciones de invierno, cuando esperan una mayor demanda. El avance de la vacunación y el contexto epidemiológico son dos parámetros que se siguen de cerca.

Si bien hasta el momento se registran consultas, se espera que para la semana que viene haya más demanda, en consonancia con el receso invernal para Caba y Buenos Aires que empezará este lunes.

“El servicio de larga distancia es un sector muy complicado, con niveles de ocupación bajo. El 75 por ciento del personal y de los ómnibus están sin utilizarse y unos 16.000 trabajadores aún no volvieron. Estamos subsistiendo por el esfuerzo de las empresas y por el Repro. Prácticamente estamos en un escenario de subsistencia y estamos esperando a fin de año llegar a recuperar la demanda. No pensamos ni en empatar, sino en subsistir tras dos años de pérdidas”, subrayó.

Fin de semana largo

Respecto del fin de semana largo, Celadi indicó que hubo movimiento aunque de carácter interprovincial.

“Hubo movimiento más interprovincial, por ejemplo entre Misiones y Corrientes. En estos casos, la demanda pasó más por viajes en un radio entre los 200 y 700 kilómetros, como ocurrió esta vez”, expresó.





En cifras



75%

El porcentaje de micros que aún no volvió a circular por las rutas ante la baja demanda. En total, unos 16.000 trabajadores no volvieron al ruedo.