Caso Taty Piñeiro: abogado pide que intervenga perito de parte

Al cumplirse nueve años del cruento asesinato de la joven Liani Itatí “Taty” Piñeiro (18), quien fuera hallada violada y degollada en un sendero de la localidad de Puerto Esperanza durante la madrugada del 12 de julio de 2012, el abogado que representa a la familia de la víctima mantuvo ayer una reunión con el juez Roberto Saldaña, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, en la que solicitó que un perito de parte analice detalladamente el expediente del caso.



Por esta causa, el principal sospechoso que tenía la pesquisa, Hernán Céspedes (19), fue hallado sin vida, horas después de su arresto, en una celda de la dependencia policial donde aguardaba para ser indagado por la Justicia. El muchacho estaba acusado de raptar a la muchacha a la salida de la escuela secundaria para luego abusarla y asesinarla con una navaja.



El pedido de la familia Piñeiro fue realizado a media mañana por el letrado Matías Ochoteco Rousseau, quien acompañado de Rosa González, madre de Taty, hizo el planteo ante el magistrado que desde hace años se hizo cargo de la investigación del caso, tras la inhibición que en su momento se aceptó desde el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.



Una vez culminada la reunión, en diálogo con este matutino, Ochoteco sostuvo: “Nosotros conseguimos la colaboración gratuita de un experto criminalista para realizar un peritaje sobre todo el expediente, a fin de ayudar a esclarecer los hechos que sucedieron y establecer las hipótesis respecto a cómo se produjo el crimen y las acciones que se tomaron durante la primera etapa de investigación para encubrir a los autores del asesinato”. Esto último, en relación a la sospecha que tiene la familia Piñeiro sobre la participación de más implicados en el asesinato y en donde estarían implicados familiares de un conocido político de la localidad.



Si bien el abogado reconoció que por el momento no hay elementos suficientes para imputar a alguien por ser el o los autores materiales de la muerte de Taty, consideró que a partir del peritaje que solicitan podría establecerse “la cadena de encubrimiento del crimen”. “Durante la investigación realizada, cuando el expediente estaba en Puerto Iguazú, se hizo todo de mala manera. Desde que se hizo cargo el juez Saldaña empezamos a tener algún tipo de respuestas a los pedidos que hacemos, pero es cierto que, como dice el juez, como está el expediente hoy en día no es mucho lo que se puede avanzar en individualizar a los autores materiales. Pero es nuestra intención, mediante la pericia propuesta, que se pueda determinar a los culpables del encubrimiento del crimen”, añadió el letrado.



Otro de los planteos realizados por Ochoteco es la necesidad de poder contar con la implementación de la figura de testigos de identidad reservada. “Una de las extrañezas de la causa es la cantidad de testigos que han fallecido en circunstancias dudosas. Hay tres personas que murieron y estaban vinculadas a la causa, empezando por el suicidio de Hernán Céspedes y otros dos testigos claves que murieron en circunstancias extrañas, un suicidio y una muerte violenta. Yo en el trabajo de campo que realicé en Esperanza me he encontrado con testigos que podrían aportar datos pero tienen terror de venir a declarar al juzgado por posibles represalias. Por eso es imprescindible una ley de testigos de identidad reservada para poder brindarles seguridad a los testigos que pueden declarar en contra del poder instituido”, agregó el abogado.



Sin novedades

Más allá de la presentación realizada, fuentes judiciales con acceso al expediente indicaron a este matutino que la causa que investiga el asesinato de la adolescente lleva años sin presentar novedades que puedan alterar las actuaciones hechas hasta el momento. Y que si bien siempre se especuló con la posibilidad de la participación de más de un homicida, nunca se pudo comprobar dicha tesis.



Lo que sí tienen en claro los investigadores es que los estudios realizados por peritos de la Gendarmería Nacional (GNA), y que fueron solicitados en su momento por el juez Saldaña, confirmaron que el principal sospechoso que tenía la pesquisa, Hernán Céspedes (19), se quitó la vida en la celda donde se hallaba alojado en Puerto Iguazú. Y que se descartó la participación de un tercero en la muerte, tal cual sospechaba la familia del joven.



Justamente por esta muerte, el mismo juez Saldaña investiga las circunstancias de lo sucedido y de acuerdo a los voceros consultados se aguardan algunos detalles para cerrar la instrucción de la causa que se les abrió a los policías que estaban de guardia al momento del hecho y que no despojaron al chico de los cordones de sus zapatillas.



Cabe recordar que las pruebas genéticas que se le hicieron dieron positivo con el patrón de ADN tomado a las muestras tomadas a ropas del sospechoso y halladas ocultas en su vivienda, además de manchas de sangre en la motocicleta de Céspedes, que se corroboraron con el resultado al test de luminol.