Indecisos: no son antivacunas, pero se resisten a la dosis contra el Covid

Con mayor disponibilidad de vacunas contra el Sars-Cov-2, la campaña tomó celeridad en todo el país, pero otra realidad se erige como un muro: hay una cantidad de personas que fueron convocadas y rechazan la oportunidad de vacunarse. Hace exactamente un mes, el Ministerio de Salud Pública de Misiones percibía esa tendencia en sus estadísticas dado que todavía restaba inmunizar a unos 20 mil adultos mayores de 60, cuando para esa edad la aplicación de dosis es a demanda.

No obstante, en la actualidad también se hace evidente que los grupos más jóvenes, que no se identifican como antivacunas, es decir, con calendario de vacunas obligatorio completo, no quieren recibir su dosis contra el Covid-19. La reticencia se acentúa en el interior de la provincia, por lo cual desde hace semanas se amplían los operativos extramuros: vacunar en peajes, frente de estaciones de servicio, casa por casa, o bien utilizar un colectivo como vacunatorio móvil.

Las razones de la negativa, según las autoridades sanitarias son: desinformación -como considerar que “hace daño”-, preferencia de una marca por sobre otra, o bien el credo que profesan. Las cifras respaldan la premisa de que hay “grupos indecisos”, señalaron a El Territorio desde la cartera sanitaria local. Según el Monitor Público de Vacunación, Nación envió a Misiones 779.100 dosis desde el 29 de diciembre que arrancó el Plan de Inmunización contra el Covid-19. De ese total, se aplicaron 529.557 dosis (411.174 con la primera dosis, 118.383 con la segunda), es decir que hay 249.543 vacunas sin aplicar, siempre de acuerdo a los datos oficiales.

Hasta el domingo, había 230.436 personas entre 18 y 59 años sin factores de riesgo vacunados.

La realidad por municipio

En las últimas semanas, son varias las estrategias ejecutadas por Salud Pública en el departamento de San Pedro, a fin de avanzar con la campaña de vacunación contra el coronavirus, en una zona donde los casos positivos y los fallecidos no disminuyen. El principal inconveniente se da en Pozo Azul y Puerto Argentino, donde muchas personas se resisten a la vacuna invocando cuestiones religiosas y apelando a la violencia verbal contra los vacunadores.

La campaña se tornó un tanto compleja cuando la inmunización comenzó a darse en los menores de 50 años, siendo dos los factores principales que juegan en contra: uno tiene que ver con la religión y el otro, con la mala información que llega a través de los medios virtuales como las redes sociales y WhatsApp, llevando a que personas impidan el ingreso de los vacunadores, con insultos y agravios, incluso se dieron casos de personas que pedían se les pague por aceptar la vacuna.

La situación más preocupante se da en Pozo Azul, que cuenta con más de 10 mil habitantes y hasta el momento sólo se logró vacunar al 10% de la población objetivo, pese al arduo trabajo a terreno que realizan los vacunadores. La resistencia es tanta que en un radio de 200 kilómetros no lograron aplicar más de 100 dosis, encontrándose con situaciones increíbles.

“Notamos que la cuestión religiosa juega un papel crucial al momento de que algunas personas decidan vacunarse o no. Tenemos iglesias que nos abren las puertas, ofrecen el espacio como el pastor Ramos, Alonzon, los curas también muestran predisposición, pero en otros casos los promotores se encuentran con situaciones muy preocupantes de resistencia. Vamos a buscar la manera de brindar información certera porque vemos también mucha información falsa que circula en videos y eso llega y termina siendo una de las únicas fuentes de información en los lugares más alejados”, indicó sobre la situación el médico Cristian Cristaldo, jefe de Zona Nordeste de Salud.

Una de las iglesias con mayor expansión dentro del municipio de San Pedro es la Asamblea de Dios, en cuyos templos se concretaron operativos de vacunación, motivando a los congregantes desde la información fidedigna.

La renuencia a vacunarse contra el Covid-19 de parte de los jóvenes, tiene su correlato en Misiones. “Desde que se habilitó la vacunación para los jóvenes de más de 20 años, la adhesión fue bastante baja, del 25 a 30% de esa franja etaria. Mi percepción es que algunos creen que no la necesitan y otros tienen miedo; también hay quienes quieren aplicarse la vacuna Sputnik”, aseveró a El Territorio requirió el director del Hospital del municipio de Comandante Andresito, Marcelo Frojan. Por su parte, el director del Hospital Nivel 1 de Puerto Libertad, José Daniel Sánchez, manifestó: “Creo que los jóvenes son remisos en parte por la rebeldía propia de la edad, en otros casos influenciados por los movimientos antivacunas, como así también algunos por sentirse invulnerables”.

Janet Olssen, a cargo de la vacunación en las colonias de El Soberbio, comentó que la mayoría que no se vacuna es por la religión que profesa. “Acá tenemos un grave problema, la mayoría que no quiere vacunarse son los evangélicos’. Esto ocurre principalmente en las colonias en lugares alejados del casco urbano. Otro factor que influyó al rechazo a la vacuna, fue la desinformación, que circulaba en las redes sociales,como cadenas por WhatsApp provenientes de Porto Soberbo, Brasil que aconsejaban “no vacunarse”.

En San Antonio hasta el momento se obtuvo buenos resultados y respuestas de la población en cuanto a la vacunación anticovid. Entre un 80% y 90% de cada grupo etario u objetivo se inmunizó aunque existen personas que eligen no hacerlo. “También tenemos en cada grupo algunas pocas personas que no quieren aplicarse la vacuna. Entonces a esas personas les hacemos un acta para tener un registro y control, pero estamos utilizando varias estrategias para concientizar a la población”, dijo Franco Azula, director del hospital.

“En un principio tuvimos inconvenientes con algunos integrantes de iglesias evangélicas, quienes no querían aplicarse la vacuna; llamamos a una reunión a todos los líderes religiosos y les explicamos la importancia de estar vacunados y lo entendieron, luego de eso pudimos avanzar”, explicó Azula.

En Jardín América, los que se resisten son las menos. En el rango de 25 a 45 años hubo personas que se les tuvo que convencer para aplicarse la vacuna. “A veces por la mala información sobre las vacunas o mitos de que puede matar a la gente en un período estimativo de dos años no se quieren aplicar”, señaló una promotora de salud.

Dudas en las colonias y zonas alejadas

Con una vacunación que ya alcanzó a cerca del 65 por ciento de la población mayor de 18 años en Leandro N. Alem, son constantes las postas que van rotando y que son atendidas por personal sanitario dependiente del área programática número 5 de la zona Sur del Ministerio de Salud de la provincia. En algunos casos, quienes habitan en las colonias donde el acceso a la información es variado se nota “alguna que otra duda respecto a ponerse o no la vacuna”, señaló a El Territorio, la responsable del área, Sonia Kreischer.

Acotó: “Hemos tenido siempre el acompañamiento de distintos líderes religiosos de la ciudad y ya se hicieron operativos en iglesias como la del Río de la Plata, Maranatha y tenemos ya previsto para esta semana los templos de la Congregacional y la bautista Zion como así también en la católica Santa Teresita, gracias al sacerdote Carlos Viera, que nos llamó para que estemos el mismo día que harán una misa de sanación”.

Respecto a la llegada a los jóvenes, Kreischer declaró que “muchos nos ayudan a replicar la información para sus entornos que se acerquen a las postas de vacunación”, sostuvo, al tiempo que reconoció: “Por ahí vemos alguna reticencia en personas que viven en las colonias, pero más por desconocimiento que otra cosa, pero les vamos informando y se terminan vacunando”.

El presidente del Consejo de Pastores evangélicos de la provincia de Misiones, Guillermo Barboza, dijo que desde la organización que preside creen “que todos deben vacunarse, pero compartimos el criterio del gobierno que sea sin imposición”, y añadió: “No hemos tenida ninguna experiencia ni conocimiento desde nuestra pastoral de algún miembro que esté contra la vacuna”.

De la misma manera añadió que para nada poseen una posición antivacuna. “Tratamos de que se vacunen, pero dejamos en libertad de acción”, completó.