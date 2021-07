Investigan si mujer que pidió dinero para tratamiento truchó documentos

martes 13 de julio de 2021 | 6:05hs.

“Hoy dolorosamente tengo que pedir de una pequeña colaboración, por más mínima que sea para poder lograr el objetivo de juntar los $350.000 para poder continuar mi tratamiento oncológico en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires”. Así rezaba parte del comunicado que el pasado 8 de julio publicó Leticia Zapata en su cuenta de Facebook y donde rogaba por la solidaridad de los misioneros para juntar dinero para un tratamiento experimental contra el cáncer.



Y a partir de esta cruzada, gracias a la solidaridad de muchísimas personas que se movilizaron con la historia, se recaudó más del dinero solicitado. Aunque no todo fue color de rosas, ya que durante las últimas horas se estableció que un certificado médico publicado por la mujer habría sido falsificado y por ello se inició una investigación por presunta estafa ya que al parecer, tanto la mujer como su pareja (ambos bonaerenses) habrían abandonado el departamento que alquilaban en la capital provincial.



Si bien hasta ayer por la noche no había trascendido denuncia formal ante la Justicia por lo sucedido, este medio tomó conocimiento que una mujer que colaboró con la campaña solidaria aportó datos ante la Jefatura de Policía.



Por otro lado, este matutino consultó con fuentes que intervienen en el caso y pudo saber que ayer se remitió toda la documentación recolectada hasta el momento al área de legales del Parque de la Salud puesto que se intuye que hay irregularidades en la historia clínica de la mujer. De hecho una “falsificación de la receta médica” en la cual aparece el nombre de la oncóloga Paola Flores, que se desempeña en el Instituto Misionero del Cáncer (IMC).



Incluso los voceros consultados consideraron que “hay una falsificación de la receta, pero no está del todo claro”. Se estima que a fines de esta semana emitirán un comunicado oficial desde el nosocomio, hasta que la situación se haya esclarecido.



Este diario intentó comunicarse anoche con la presunta estafadora, aunque no tuvo respuestas a los distintos llamados a su celular.



“No tengo alternativa”

Durante una entrevista que la propia Leticia dio el pasado viernes 9 de julio a Radioactiva 100.7, contó que hacía poco menos de un año le habían diagnosticada cáncer uterino, luego de realizarse los estudios del papanicolau en el Hospital Madariaga de Posadas.



“Fue lo peor que pude haber escuchado en mi vida”, dijo en aquel momento la mujer de 30 años.



También indicó que realizó los estudios correspondientes para combatir la enfermedad y que los resultados no fueron los esperados.



“Como hizo metástasis no se pudo operar y tuve que recurrir a otros tratamientos como la quimioterapia y rayos, pero tampoco dieron resultados”, explicó.



Incluso agregó: “Ya no tengo más alternativas acá, ya hice todos los tratamientos que me ofrecían, pero no sirvieron conmigo. Es por eso que empecé a buscar a través de interconsulta y fue así cuando hablaron del tratamiento experimental de inmunoterapia”.



Preocupado

Una de las personas que también se pronunció sobre lo sucedido fue Miguel Zapata, hermano de Leticia, quien mediante su cuenta de Facebook desmintió que su familiar padezca algún tipo de enfermedad oncológica.



Dijo, asimismo, que tampoco tiene hijos, como la mujer contó en su publicación.



Mediante una entrevista con este matutino, el hombre comentó que la pareja de Leticia, a quien conoce como Matías Leonel Poberezny, tiene innumerables antecedentes vinculados con estafa en la capital del país.



Y recordó que sus propios padres fueron perjudicados con un trámite de divorcio que el hombre, como abogado, inició un par de años atrás y mediante el cual sacó distintos créditos a nombre del matrimonio.



“Estuvo durante muchos años con un muchacho que sabíamos que trabajaba como abogado en un estudio jurídico. Este muchacho siempre la estuvo acosando cuando ella se quiso separar, en cuarentena se quedaron varados en la costa, después nos enteramos de que este chico había estafado a su familia”, contó el entrevistado, quien en base a averiguaciones que hizo tomó conocimiento de que su cuñado se había quedado con parte de una herencia de su familia.



Y que, por ello, tanto él como su hermana tuvieron que mudarse antes del inicio de la cuarentena a la costa atlántica.



También contó que su hermana se crió en Merlo, provincia de Buenos Aires, y que desde hacía varios años estaba en pareja con el abogado.



Agregó que tanto él como su familia perdieron todo tipo de rastro de la mujer en marzo de este año, cuando se enteraron de que Poberezny se habría quedado con dinero de sus padres por la gestión del divorcio.



“Quedamos impactados, nosotros perdimos todo el contacto con ella. Quisimos hacer una denuncia en su momento, pero en las comisarias no nos quisieron tomar la denuncia porque ella era mayor de edad y porque no tiene problemas mentales, tampoco antecedentes de denuncia de violencia. Nosotros ante la incertidumbre nos quedamos con eso. Hasta que ahora en junio aparece una publicación en donde dice que tiene cáncer, que tiene hijos y que estaba en Misiones. Obviamente que nos asustamos mucho”, sostuvo preocupado el familiar, quien sostiene que su cuñado utiliza a Leticia para llevar a cabo sus delitos.