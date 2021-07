Scaloni sobre Gallardo: “Fue normal lo que dijo”

martes 13 de julio de 2021 | 6:01hs.

Lionel Scaloni, el actual entrenador del seleccionado argentino de fútbol que acaba de consagrarse campeón en Brasil de la Copa América 2021, admitió no haber sentido presión y calificó de “respuesta normal” lo dicho por su colega Marcelo Gallardo, de River, cuando le preguntaron si aspiraba a su cargo.



“Me pareció una respuesta normal la de (Marcelo) Gallardo. No es descabellada. Inclusive al ‘Cholo’ (Diego Simeone) también se lo preguntaron alguna vez”, manifestó el técnico santafesino, de 43 años.



De este modo, el director técnico que cortó una sequía de 28 años en la obtención de títulos internacionales para un combinado albiceleste no exhibió molestia alguna ante la aseveración formulada, días atrás, por Gallardo, ante una consulta periodística sobre si le gustaría tomar el cargo de seleccionador.



“Cómo no le va a gustar a un DT dirigir a la selección?”, disparó Scaloni, en declaraciones a Radio La Red (AM 910). Durante la pretemporada de River en Orlando, al Muñeco lo consultaron sobre el seleccionado y ahí dijo que le “encantaría” asumir el desafío en algún momento y aclaró que nunca lo habían llamado.



“Todos tendríamos que decir que sí. Yo hubiese respondido lo mismo” agregó y desactivó Scaloni una eventual polémica que pudiera haber surgido.



Respecto de la obtención del campeonato en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Scaloni dijo: “Ganamos y fue histórico. Pero si no se hubiese ganado no tendría que haber cambiado nada por todo lo que dio esta selección”, apuntó.



El entrenador, exjugador de Newell’s y Estudiantes de, defendió el “equilibrio” que mostró el equipo en el tramo final del certamen continental. “El equipo siempre tiene que mostrar equilibrio y una manera de jugar como la que creemos” manifestó.



Scaloni también rescató lo que entregó el astro Lionel Messi al “grupo entero. No sólo a él hay que agradecerle, sino a todos”, complementó.