La Murga del Monte cerró un exitoso mes aniversario

martes 13 de julio de 2021 | 6:00hs.

La Asociación Civil Murga del Monte de Oberá concluyó con éxito las actividades organizadas en el marco del mes de su 21º aniversario.



Entre los eventos festivos que se desarrollaron del 9 de junio hasta el pasado fin de semana, hubo presentación de las obras realizadas por los vecinos actores y artistas invitados. En tanto, el domingo fue el gran cierre con el concierto en vivo del músico Maxi Juañuk, que regaló rock a los presentes.



La agenda del mes aniversario del grupo de teatro comunitario Murga del Monte tuvo varios cambios por la situación sanitaria, pero con todo ello, lograron brindar espectáculos para festejar de la manera que tienen acostumbrado al público obereño, y todo con protocolo.



Entre las actividades hubo dos eventos que fueron importantes para el grupo, “lo primero es que pudimos concretar nuestros espectáculos que fueron la presentación de la obra ‘De Yerbal Viejo a Oberá’ y la Orquesta en conjunto con los títeres, lo segundo fue lograr la llegada de los talleristas para hacer el taller de infancia”, empezó a explicar Carina Spinozzi, directora del grupo comunitario a El Territorio.



Al proyecto que vienen trabajando con las talleristas de Buenos Aires, sobre teatro para la infancia, se suma el trabajo con un grupo de vecinos de Alem, donde pretenden que se cree el tercer grupo de teatro comunitario en Misiones.



El mes de festejo fue intenso, con mucho cuidado en el protocolo tanto del grupo como del público. “Somos muchos y hay que ser muy cuidadosos”, dijo.



La Murga del Monte empezó a ser un espejo para otros grupos del país, porque están en plena actividad, respecto a este tema, Spinozzi reflexionó que “somos la actividad que genera esperanza en el país, demostrando que se puede realizar las presentaciones con todo el cuidado, porque en Buenos Aires los grupos son muy cerrados, recién arrancaron las actividades al aire libre”.



Para ampliar dejó en claro que en Misiones y principalmente en Oberá el nivel de contagios es mucho menor, “somos como subburbujas, por suerte el nivel de contagio no es ni parecido a lo que pasa en otros lugares, y eso determina que tengamos otras facilidades”.



Entre los festejos, pudieron recibir a sus pares de la ciudad de Posadas, el grupo Murga de la Estación. “Fue para nosotros significativo darle espacio a la Murga de la Estación, para que se pueda estrenar el espectáculo”.



Agenda completa

La sala de teatro Murga del Monte tiene la agenda completa hasta mediados de septiembre, con grupos que necesitan de un espacio para presentarse, de esta manera cuentan con el galpón cultural. Además las obras propias, de teatro y musical que se presentarán una vez al mes hasta octubre.



Mes de los chicos

En agosto, tendrán agenda exclusiva para los niños, por ser el mes de los más pequeños y en este aspecto no dejan de seguir planificando el proyecto nuevo: Semillas o Gurises del Monte, que se empezó a germinar en pandemia, porque fueron separando el trabajo de los más chicos y grandes.



Acerca de los cambios que se dieron en esta situación de pandemia describió, “hoy es diferente, la gente está acostumbrada a venir a ver los espectáculos y ahora tiene que tener reserva previa, venir un rato antes y, cuando termina la obra se tienen que retirar, es parecido en cuanto a la presentación, pero no es lo mismo y en la obra aprendimos a actuar con barbijos”, contó Carina Spinozzi.



Noche de concierto

Para cerrar el mes, el plato fuerte fue la presentación unipersonal de Maxi Juañuk, músico y director de la Orquesta Comunitaria. El espectáculo fue de una hora y media con la entrada a la gorra, dejando una presentación impecable para el público que disfrutó en burbujas, todos sentados y con un servicio gastronómico.



Juañuk fue desplegando su arte, empezando a ejecutar el piano, con temas de autoría, además repasó temas de Silvio Rodríguez, Juan Luis Guerra y letras que fueron dedicadas a su pequeño hijo, creadas en plena pandemia, cuando no podía dormir.



También el artista nacido en Posadas, pero que actualmente reside en Oberá, adelantó temas de su nuevo disco que verá la luz en las próximas semanas, denominado Sonámbulo y relató que “viene con un pequeño retraso”, pero aseguró que pronto todos podrán tener acceso a su nuevo material discográfico.