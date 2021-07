El gobierno denunció a Macri por el envío de material represivo a Bolivia

martes 13 de julio de 2021 | 6:02hs.

El gobierno nacional denunció ayer al ex presidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de “material represivo” a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.



La denuncia lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó Del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.



La presentación realizada ante la justicia federal denuncia “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el gobierno nacional encabezado por el ex presidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.



Los funcionarios del gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo”.



“El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”, se indicó en la denuncia.



El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.



Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y “Patricia Bullrich (ex ministra de Seguridad de la nación), Oscar Aguad (ex ministro de Defensa), Jorge Faurie (ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex embajador argentino en Bolivia), Jorge Dávila (ex director General de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex director ejecutivo de la Anmac)”, según la presentación judicial.



En base a la información recolectada hasta el momento, “se observa la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal”, se indicó en la denuncia.



Los hechos salieron a la luz cuando la embajada argentina en Bolivia descubrió una misiva del entonces comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, dirigida al entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, fechada el 13 de noviembre de 2019, en la que se dio cuenta de la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas.



La carta fue dada a conocer el pasado 9 de julio por el canciller boliviano, Rogelio Mayta, en una conferencia de prensa y a partir de allí se suscitaron a una serie de investigaciones administrativas por parte del gobierno nacional, a través de las cuales se recolectó información y documentación que corrobora el envío del material.

“De confirmarse sería un tema muy grave”

El presidente Alberto Fernández justificó la denuncia contra Macri por tratarse de una “conducta delictual hecha en Argentina”, y advirtió que, de confirmarse, sería un “tema muy grave”.



En declaraciones a Radio 10, Fernández puntualizó que el hecho de que el entonces gobierno de Macri “acepte rupturas internacionales en otros países y colabore con los que reprimen para favorecer el golpe es de una gravedad enorme”.



“Sentí mucha vergüenza por que Argentina haya prestado armamento, gases lacrimógenos y gas pimienta para reprimir a un pueblo que se estaba oponiendo a un golpe de Estado”, expresó el mandatario.



Está certificado por la documentación argentina que salieron 70 mil balas de goma para Bolivia en el vuelo del día 12 de noviembre” de 2019, detalló.