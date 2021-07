Veterinarias implementaron guardias rotativas nocturnas por alta demanda

martes 13 de julio de 2021 | 6:05hs.

La toma de conciencia y responsabilidad de los humanos para con las mascotas creció enormemente en el último tiempo y ser conscientes de que son seres sintientes lleva a que sean considerados un miembro más de la familia y tengan los mismos privilegios y derechos.



En ese sentido, entre todos los gustos y demandas que pueda tener un animal había uno que estaba carente: las guardias veterinarias nocturnas y la atención clínica durante los domingos. Es que ante urgencias muchos mascoteros no tenían a dónde acudir. Por ello, un grupo de veterinarios se reunió para brindar este servicio de lunes a lunes durante toda la noche, de 21 a 6. En tanto, los locales que atienden urgencias clínicas los domingos son Guau Vet, de 9 a 15; y Animal World, de 16 a 20.



La guardia nocturna es una iniciativa que salió de médicos veterinarios quienes ante la demanda decidieron actuar. Comenzó a funcionar en enero y se trata de guardias rotativas, una por día. Actualmente son cuatro las clínicas veterinarias que forman parte del proyecto privado: Campos y Mascotas (Trincheras de San José 1980), Biovet (López y Planes 6016) y Tropical (avenida 115 y calle 120); Goofi, en tanto, retomará en agosto. En las cuentas de Facebook e Instagram Guardia nocturna veterinaria todos los días se informa quién estará de turno.



“Pensamos que iban a ser más las que se unieran, pero la verdad es que tener la veterinaria abierta toda la noche tiene su costo, también juega la cuestión de la inseguridad y de si es rentable”, sostuvo a El Territorio la médica veterinaria Lorena Techeira, de Tropical.



Y agregó: “Era impresionante la necesidad de la gente de atención médica y más en épocas de calor. En mi veterinaria no hay servicio de ecografía ni radiografía, pero a veces es más necesario estabilizar al paciente para que no se muera”.



Durante la guardia son dos los profesionales activos y el objetivo es que el lugar tenga al menos dos consultorios porque hay ocasiones en las que coinciden una cirugía con una consulta clínica.



“Surgió porque habían muchas necesidades que cubrir, pero obviamente no podemos llegar a todo porque somos pocos. La idea fue dar la posibilidad también de internar a los pacientes que lo necesitan, al otro día vuelven con sus veterinarios de cabecera porque no es el objetivo quedarnos con los pacientes de los colegas, sino cubrir ese horario en que nadie está disponible”, acotó, por su parte, la veterinaria Mariel Sánchez, de Campos y Mascotas.



Se trata de un trabajo colaborativo en el que son los propios colegas quienes derivan a sus pacientes a las guardias nocturnas para que los animales tengan un seguimiento ante alguna intervención, enfermedad, o bien, si surge algún imprevisto fuera del horario de atención comercial.



Los costos, eso sí, son más elevados fuera del horario de atención habitual y llegan a ser de hasta el doble. Por ejemplo, una consulta en horario comercial cuesta entre 900 y 1.000 pesos, mientras que en la guardia nocturna vale 2.000; una internación de un perro chico pasa de 3.800 a 7.500 pesos. Los medios de pago son todos, desde efectivo hasta tarjeta de débito y crédito.



“No es barato, entonces realmente tiene que ser una urgencia y se le comunica al cliente lo que cuesta. Tenemos planilla para todo que son las autorizaciones que firma el propietario donde se hace cargo y da su conformidad”, indicó Techeira.



El horario más demandado, destacan, suele ser de 21 a 2 y los casos que más se ven son alergias en perros y gatos, gastroenteritis en cachorros, intoxicaciones y hasta animales accidentados. “También tiene que ver con los horarios laborales de los dueños, porque a veces no son urgencias. Otros recién pueden ver qué les pasa a sus animales cuando llegan a sus casas del trabajo”, sostuvo Sánchez.



La demanda es tan grande que hasta llegan a Posadas dueños con mascotas desde Candelaria, Garupá y Fachinal.



“Se los trata como a uno más de la familia y están pendientes de todo lo que les pase. A veces no dejan pasar una hora y ya los traen, se desesperan, lloran pensando que es algo realmente grave. Es lindo ver cómo la gente realmente se ocupa de sus mascotas, hay un cambio grande en la población”, consideró Techeira.



Ambas sostuvieron que saben del valor y de la necesidad de este trabajo, aunque reconocen el esfuerzo diario que significa brindar este servicio.



Atención los domingos

Otra de las carencias que había era la falta de lugar para las urgencias que había los domingos antes de las 21, que arrancaba la guardia nocturna. Tal es así que desde hace poco más de un mes las veterinarias Guau Vet y Animal World implementaron servicios para estos días, sólo atención clínica por orden de llegada. La primera lo hace de 9 a 15 y la segunda de 16 a 20.



“Lo hicimos porque había un déficit enorme los domingos porque no había a dónde ir ni qué hacer, incluso nos pasaba con clientes nuestros. No es fácil hacerlo porque uno también tiene familia, cumpleaños de los hijos, pero nos largamos y la idea es mantenerlo en el tiempo. Entre los que trabajamos nos turnamos un domingo cada uno”, contó a este medio el veterinario y propietario de Guau Vet, Cristian Reinaldo.



Comentó, además, que durante los domingos les llegan también los pacientes que son derivados de la guardia de la noche para seguir con los controles o suministro de medicamentos. “Los mismos doctores nos llaman y nos mandan pacientes”.



Además de perros accidentados, intoxicados y con alergias, “se ven también muchos gatos lastimados, generalmente cortados y mordidos. Entran al menos dos por guardia”.



Y agregó: “En general es muy variable la cantidad que ingresa los domingos: de 15 a 8, sólo un día atendimos solamente tres casos. Es importante no medicarlos en casa porque a veces eso causa más daño que la propia patología”.



También el costo de atención durante este día es de casi el doble, pero “pueden abonar con los medios que tengan, pueden hacerlo con tarjeta de crédito en varios pagos. No todos tienen el dinero en el momento y las cirugías que se hacen los domingos son porque si no se hacen, el animal se muere y si no les facilitás eso a los propietarios, se complica y tenemos que ayudar nosotros en esa parte”.

La utopía del hospital público de animales

Desde hace varios años se viene pidiendo para la provincia de Misiones la creación de un Hospital Público Veterinario y para ello se realizaron diversos festivales y eventos del que formaron parte distintas organizaciones rescatistas y artistas. No obstante, el proyecto de ley presentado a la Cámara de Representantes provincial en 2013 quedó estancado.



El proyecto preveía la construcción de tres hospitales fijos y unidades móviles que recorran la provincia, brindando atención no sólo a mascotas sino a animales de la fauna misionera. En caso de llevarse adelante demandaría no solamente una inversión millonaria sino también recurso humano que lo lleve adelante puesto que según los propios veterinarios hay un faltante de profesionales.



En tanto, hay otros rescatistas que consideran que es necesario solucionar otro tipo de problemáticas más urgentes, como la castración masiva para evitar la superpoblación y que las mascotas sigan siendo abandonadas a su suerte o maltratadas.

En cifras

$7.000 Es lo que cuesta una noche de internación de un perro chico durante la guardia veterinaria. La consulta, en tanto, vale 2 mil pesos y en horario comercial mil.