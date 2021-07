Barberías, un rubro que ganó terreno en Puerto Iguazú

martes 13 de julio de 2021 | 6:05hs.

La pandemia del coronavirus golpeó a Puerto Iguazú más que a cualquier otro municipio ante la ausencia del turismo internacional. Mientras diversos locales cerraron sus puertas ante las escasas ventas, un rubro se mantuvo: el de las barberías.



Los barber shop, como se los suele llamar, no sólo soportaron la pandemia, sino que se registraron algunas aperturas de locales en la ciudad. Incluso, señalan que en Iguazú hubo un fuerte crecimiento de la actividad en tiempos de pandemia comparado con otros municipios.



En este sentido, en la comuna se sigue una tendencia que se instaló desde hace cuatro años con la llegada de un barbero oriundo de España llamado Adrián, quien abrió el camino a los demás.



La mayoría de los barberos de la Ciudad de las Cataratas se capacitaron en Foz de Iguazú, Brasil, cuya frontera actualmente permanece cerrada en el marco de las restricciones por la pandemia del Covid-19.



En el caso de los hermanos Agustín y Pedro Van Der Kolk, desde hace tres años y medio están en el rubro. Pedro fue el impulsor de la idea y comenzó con el oficio. Luego los dos se capacitaron en Foz de Iguazú. En un principio trabajaban como barberos únicamente en sus momentos libres hasta que montaron un lugar ubicado en la calle Horacio Quiroga y desde allí se dedicaron al rubro.



“Comenzó mi hermano y yo me encargaba de la administración. Desde diciembre del 2019 empecé a trabajar de forma activa. Nos tocó superar la pandemia, fue difícil pero seguimos trabajando”, explicó Agustín Van Der Kolk.



En este contexto, observó que en los últimos meses hubo un crecimiento en la actividad, al indicar que hay más barberías, con más aperturas, a diferencia de otros municipios.



En lo que respecta al rédito económico, Van Der Kolk indicó que todo depende de la cantidad de barberos que estén trabajando en el día, pero se realizan entre 80 a 100 cortes por semana. Este número tiende a bajar la última semana del mes.



“Los hombres se preocupan más por la apariencia, por los cortes, poe la barba, por verse bien y eso también motivó al crecimiento del rubro. Hoy por hoy sabemos que esto es una tendencia porque no sólo cada vez hay más locales que brinden el servicio, sino también hay mucha competencia. No sólo en cantidad sino en la calidad de los barberos, tenemos muy buenos profesionales en Iguazú”, recalcó Van Der Kolk.