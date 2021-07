Las mascotas de la terminal tienen sus casas para los días de frío

martes 13 de julio de 2021 | 5:15hs.

Hace una semana cuando sobre la provincia arreciaba un frío polar, las casitas de techo luminoso aparecieron frente a la terminal de ómnibus capitalina y llamaron la atención de todos.

Las tres pequeñas y sólidas construcciones dispuestas en hilera son el refugio de Samanta, Colita, Negra y Toto, las mascotas comunitarias del transitado predio sobre la avenida Santa Catalina.

Las postales con los perritos en sus cuchas se replicaron en las redes sociales y, pronto todos estaban buscando al autor de tan noble gesto.

“Para mí mandar a hacer las casitas es como el granito de arena que yo puedo aportar. Mi hija me comentó que la gente me estaba buscando en Facebook y que habían subido fotos de las casitas y que les gustó. Fue una alegría pero no me imaginé que iba a tener esta repercusión”, contó Juan Carlos Ríos (62), que hace diez años trabaja con su taxi en la terminal.

Ríos relató a El Territorio que toda su familia es mascotera, en su casa tienen seis perros rescatados mientras que en la terminal -su lugar de trabajo- cuida de los cuatro perros que llegaron en muy malas condiciones y hoy están saludables y esterilizados. Por eso, nadie se extrañó cuando encargó las cuchas.

“Yo hace diez años que trabajo con el taxi acá en la terminal y siempre hay animales abandonados, claro que es imposible salvar a todos, pero estos cuatro perritos son de acá, por suerte que tenemos la autorización para tenerlos y yo me hago cargo del alimento, de darles agua, llevarles al veterinario”, sostuvo.

Cada uno tiene su rutina y su personalidad, aseguró el vecino. Así se pudo saber que Samanta es la más joven y acapara las caricias y los juegos, mientras que Colita es tan dada y cariñosa que se hace amiga enseguida y en toda la cuadra le invitan cosas de comer. Toto y la Negra ya están más grandes y toda su tarea es buscar un sitio tranquilo para dormir, preferentemente entre los bancos de la estación.

Hasta en vacaciones

“Estos perritos están cuidados los 365 días del año, yo vivo cerca así que vengo hasta en vacaciones o busco alguien que se encargue si me voy de viaje. El año pasado en el aislamiento cuando no había un alma en la terminal yo venía a alimentarlos. Esto lo hago por ellos, es algo que me nace, no espero que otros hagan lo mismo, pero sé que mucha gente ayuda a los animales y todo sería tan diferente si cada uno se compromete un poquito”, resaltó.

El trabajador que conoce los barrios posadeños, lamentó ver tantos animales abandonados, y para al menos aliviarles el hambre, suele llevar en su taxi una bolsa con alimento y una botella de agua.

“Cuando veo un perro o un gato por la calle no puedo con mi genio, tengo que parar a darle un poco de alimento, al menos para que no estén con hambre. En varias ocaciones los levanté y los llevé a casa para curarlos”.

Sobre la idea de las casitas explicó que se le ocurrió al enterarse que venían los fríos, “para que las mascotas tengan donde cobijarse los días de frío y lluvia”, dijo y agregó, “yo agradezco que me dejaron colocarlas acá en la terminal las casitas y que también la gente deje que estén los perritos, que no les espanten porque ellos son de aca, esta es su casa”.

Por último, reflexionó sobre la importancia de educar en la tenencia responsable de mascotas. “Esterilizar a los animales, cuidarlos, alimentarlos bien es vital para ellos. Los perros son puro amor y alegría. Yo llego a trabajar a las 6 de la mañana y ellos ya me están esperando para saludarme”.