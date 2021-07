En pleno festejo, le pidió matrimonio a su novia

lunes 12 de julio de 2021 | 6:02hs.

La Selección argentina de fútbol rompió un maleficio: luego de 28 años se consagró campeona de un torneo.



La Copa América y los protagonistas ya están en nuestro país.



Sin embargo, por estas latitudes hay lugares donde la gente sigue festejando. El Obelisco, epicentro de todas las celebraciones importantes, vivió el sábado por la noche todo tipo de situaciones que devenían de la algarabía de la obtención del certamen continental.



Uno de esos momentos particulares vivieron dos jóvenes arriba de un semáforo ubicado en la Plaza de la República, a metros del monumento.



El muchacho le pidió matrimonio a su novia en medio de los festejos y desató los aplausos de todos los presentes.



Ella, con una ramo de flores en las manos, no dudó y le dijo: “Sí, quiero”. Lo ocurrido fue filmado por los celulares de los presentes y rápidamente viralizado. “Si no te van a pedir matrimonio así, que no te pidan nada” y “ella ya ganó”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron en el posteo de Twitter en el que se compartió la secuencia.