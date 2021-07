Majdalani declarará por supuesto espionaje ilegal

lunes 12 de julio de 2021 | 6:02hs.

La ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno de Cambiemos, Silvia Majdalani, declarará el próximo jueves como imputada por supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri.



La citación a indagatoria fue realizada por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, en el marco del expediente que se inició en Mar del Plata, con activa intervención del fiscal federal Daniel Adler, pero que luego pasó al juzgado donde también se investigan otras supuestas tareas de inteligencia prohibida realizadas desde las bases Amba de la central de espías, que la AFI de Macri desplegó en la provincia de Buenos Aires.



Majdalani llega a esta nueva indagatoria con tres procesamientos a cuestas: el ahora juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, la procesó en la causa en la que se investigan, precisamente, a las bases Amba, mientras que el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, la procesó por el espionaje ilegal realizado sobre el Instituto Patria y sobre decenas de dirigentes políticos, gremiales, sociales y periodistas.



En relación al espionaje sobre los familiares de la tripulación del ARA San Juan, el jueves pasado declaró el ex jefe de la AFI de la gestión Cambiemos, Gustavo Arribas, quien negó haber ordenado tareas de espionaje sobre las familias y dijo que tampoco recibió el producto de las supuestas maniobras de inteligencia ilegal. El ex jefe de la central de espías recurrió al ya habitual discurso.