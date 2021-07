Días felices

lunes 12 de julio de 2021 | 6:01hs.

Exprimó al máximo la oportunidad de volver a tener visitantes, y en este contexto, el equipo de natación del Capri se lució como anfitrión ante sus pares de Sierras Club San Luis, que llegaron el jueves y desde que bajaron del colectivo todo fue una fiesta después de tanto tiempo sin poder tener un evaluativo presencial con chicos de otra provincia, debido a la pandemia.



“No puedo explicar lo que fue la felicidad de los chicos. Cuando me encontré con el grupo el nivel de energía era hermoso y ayer ellos -los nadadores de San Luis- no querian irse”, compartió contenta la entrenadora local Marión Báez Breard por esta vuelta al ruedo.



Fue mucho el trabajo previo de logística por parte del Capri para que todos los chicos estuvieran cuidados. Tal es así, que este encuentro se llevó adelante a modo de burbuja y previamente todos los que formaron parte de estas jornadas fueron testeados para llevar adelante con tranquilidad estos días de camaraería.



“Hace cuánto no vivíamos esto. Vino gente hermosa, excelentes personas e incluso nos trajeron regalitos como presentes. Fue un gesto muy lindo”, afirmó Marion.



Ambos equipos compartien entrenamiento desde el jueves; el viernes entrenaron por la mañana y a la noche ingresaron a los dormis del Capri en la sede de la Chacra en Villa Cabello. Ya el sábado se dio inicio al encuentro evaluativo en la pileta del centro.



En el cierre del test evaluativo se realizó la clásica raya rápida que tuvo a los nadadores del Capri como los más veloces de la mano de los destacados Catalina Addiechi y Santiago Caso, que recientemente nadaron en el selectivo nacional en el Cenard, y el sábado extendieron un buen momento.



En la oportunidad, Sierras Club llegó a la Tierra Colorada con 21 nadadores y dos entrenadores, y el Capri dijo presente con 40 de los suyos y la camadería fue 24/7 ya que todos se alojaron juntos.



“Fue espectacular. Fueron días intensos porque no sólo fue un evaluativo deportivo, sino de integración, por eso mismo pusimos mucho énfasis en cumplir el protocolo con distanciamiento y los cuidados más allá de que estuvieran todos hisopados gracias al Ministerio de Salud”, reflexionó la entrenadora y ex nadadora del Capri.



Por su parte, Marión destacó el esfuerzo de las madres de la subcomisión de natación, Alejandra Lescano y Josefina Monsani, que se pusieron logsítica al hombro para que todo saliera bien como resultó.



“Nosotros como equipo estuvimos muy fuertes y todos los nadadores bajaron sus tiempos, pero más allá de eso no hubo rivalidad, se vivieron días excelentes de compañerismo con personas hermosas”, añadió.



Ayer la delegación de San Luis partió a Puerto Iguazú para disfrutar de las Cataratas antes de regresar a su provincia. “Ya nos adelantaron que nos van a invitar a nosotros”, finalizó Marion.