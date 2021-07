Una feria que habilita nuevos espacios de encuentro

lunes 12 de julio de 2021 | 6:00hs.

El playón del Parque de las Naciones de Oberá albergó la actividad cultural Arandu Kua, una feria de arte y diversidad cultural que se desarrolló ayer por la tarde.



Los expositores, artesanos y artistas coincidieron en que esta propuesta debería replicarse en encuentros mensuales de manera itinerante. En tanto, el público acompañó la propuesta con mucho entusiasmo. Y todo se desarrolló mediante un riguroso protocolo en el ingreso y dentro del predio.



En el marco de las celebraciones por el 93º aniversario de Oberá, ayer se llevó a cabo la tercera edición de la feria Arandu Kua, Arte y Diversidad Cultural, en el Parque de las Naciones organizada por la municipalidad local.



Para los artistas, artesanos y emprendedores locales el reencuentro con el público fue muy esperado, ya que se cumplieron dos años sin poder exponer en una feria de arte.



“Si bien la cuarentena comenzó en marzo de 2020, como el año pasado no hubo feria porque se suspendió, el último encuentro fue en junio de 2019”, evidenciaron a El Territorio.



Así en la soleada y cálida tarde del domingo, los artistas volvieron a compartir sus producciones y también charlas y risas con el público obereño.



“Desde antes de la pandemia y con la cuarentena se complicaron los eventos, todo fue virtual en este tiempo y esto es una buena apertura”, dijo el artista Darío Núñez, que realizó una intervención en madera, materia prima brindada por la Municipalidad de Oberá y, desarrolló una escultura sobre la amistad, con el abrazo entre dos personas, buscando detalles de rostros y los brazos.



El artista obereño estuvo trabajando la escultura en vivo y destacó que hay muchos artistas en la zona, “hay que organizar un evento para los artistas, porque tenemos muy buenos exponentes, hay que desarrollar un buen protocolo y llevarlo adelante, acá en el Parque o en el Berrondo también”, sugirió.



Arandu Kua fue coordinada por la Dirección de Turismo de Oberá y se desarrolló en el playón a cielo abierto para que los obereños puedan disfrutar de un paseo por las obras de cada artista; pintura, tattoo flash, esculturas, lectura, teatro, música, fotografía, cerámica, gastronomía, y música, fueron algunas de las manifestaciones culturales.



“La idea es mostrar todas las manifestaciones de arte que tenemos en la localidad, esta es una feria anual y esta edición la hicimos en el parque para poder cumplir con el distanciamiento”, explicó Marcelo López, de la organización.



Al ser consultado sobre la propuesta de algunos artistas de que sea una actividad mensual expresó, “sería ideal la propuesta de los artistas y ver la disponibilidad de ellos, que haya una actividad mensual, pero además itinerante, hay que analizarlo para ver cómo se implementa”.



Sin dudas que el año pasado a esta altura, era impensado un evento al aire libre, pero con la vacunación avanzando y también los protocolos de cuidado, se ayuda a que se puedan ir organizando actividades presenciales. El artesano Bonifacio Guaimas manifestó que es buena la idea de un circuito de ferias, pero marcó que “hay que cuidarse mucho porque el tema no es fácil, está complicado, pero cuidándose no hay problema, estas actividades se realizan en otras provincias, se extraña mucho el compartir con la gente”.



Marta Wieremiey es la actual presidenta de la Federación de Colectividades, ente organizador de la Fiesta Nacional del Inmigrante, quien no dudó un momento de que se realice Arandu Kua en el Parque, porque además la experiencia como ex directora de Cultura, le había dejado una extensa experiencia en organización de eventos culturales en la ciudad.



“Estamos iniciando estas actividades que son organizadas por el municipio y sin dudas que es una buena experiencia para aplicarla en las próximas ideas. Una es la presentación de reinas que será el domingo 18 en el piletón del Parque”, adelantó Wieremiey a El Territorio.



La idea de la presidenta de Federación es abrir la jugada para que haya actividades en el Parque todos los fines de semana y los feriados. “Esto me encanta, es el inicio de una de las actividades con el municipio, seguramente iremos plasmando otras, porque hay una diversidad cultural importante y nos permite en este espacio natural, amplio, poder desarrollar”.



Sin dudas que todo el trabajo en el Parque de las Naciones sirvió como prueba piloto, desde las presentaciones de las reinas, ahora con la feria, y una diversidad de propuestas, con protocolos correspondientes.