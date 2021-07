La EBY construirá un nuevo circuito aeróbico en la Costanera de Posadas

lunes 12 de julio de 2021 | 6:06hs.

Con el deseo de acercar más al vecino al río, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) avanzará en la construcción de un circuito aeróbico costero, que permitirá duplicar la Costanera de Posadas a realizarse sobre el pedraplén actual para la práctica de actividades deportivas al aire libre. La obra, contará -en la costanera actual- con una senda peatonal y una bicisenda para la realización de deportes aeróbicos.



Dicho circuito será parte de un plan de “movilidad activa” que encara la EBY a través del director Ejecutivo Ignacio Barrios Arrechea, quien mantiene constante diálogo con los municipios como lo hace con el intendente posadeño Leonardo ‘Lalo’ Stelatto.



La nueva obra, que se pondrá en marcha en los próximos meses y constará de dos etapas, estará 1,5 metros por debajo de la actual Costanera capitalina y tendrá cada 400 metros una posta, es decir, una escalera y una rampa para subir y bajar al nivel de la costanera.



En lo que respecta a la primera etapa, empezará en el nodo de la avenida Costanera y avenida Roca y se extenderá hasta el nodo Pescadores, en inmediaciones al puente internacional. En el medio, se ubicarán los nodos Anfiteatro, Nodo Gastronómico, Monumento Andresito y el de ex Estación de Trenes. El ancho a construir será de seis metros, que se añadirán a lo largo de los cuatro kilómetros de extensión de la costanera actual.



Según se indicó desde la EBY, la segunda etapa contempla un puente aéreo sobre la avenida Mitre que llegará hasta las inmediaciones de la ex Cantera. Luego, el circuito seguirá desde esa zona hasta Miguel Lanús, en conexión con la avenida Perón, atravesando el arroyo Zaimán.



Luego de concluida esta obra, la EBY prevé continuar ejecutando más proyectos de “movilidad urbana” que permitan llegar a completar una extensión aproximada de 15 kilómetros de un recorrido rodeado de árboles y de un entorno verde para la práctica de ciclismo y aerobismo.



El proyecto

Ignacio Barrios Arrechea, director ejecutivo de la EBY, confirmó a El Territorio que el proyecto se pondrá en marcha en breve.



Luego de aprobar el llamado a concurso para la construcción de la obra, el próximo paso será convocar a las empresas a que realicen sus ofertas. “Daremos inicio cuanto antes, esperamos entre 60 y 90 días comenzar las obras”, indicó respecto a la construcción del circuito. Completar la ejecución de su primera etapa, entre Costanera y Roca y el nodo de Pescadores, demandará entre seis y ocho meses, y requerirá una inversión (para ese tramo) de 250 millones de pesos.



“Dentro del plan de Yacyretá y de esta gestión, el deporte y la vida al aire libre son objetivos centrales, sobre todo devolver el río a la gente, proceso que se viene dando con la recuperación de espacios y obras para el uso de la comunidad en general. En este caso puntual, es la revinculación del posadeño hacia el río. La Costanera nos acercó de alguna manera al río y nos ha puesto un límite, las barandas. Ahora y gracias a esta obra nos acercaremos un paso más hacia el Paraná”, añadió el director ejecutivo de la EBY en diálogo en exclusiva con este matutino.



Detalles de la obra

El Territorio se comunicó con Barrios Arrechea para acceder a los detalles de la obra, quién brindó la información al respecto, junto con el arquitecto Daniel Cella, cuyo estudio estuvo a cargo del diseño del circuito. Además, estuvieron presentes Pablo Ciejovicz, subjefe de Obras Complementarias de la EBY; el arquitecto Raúl Cabral, jefe de Obras; y el arquitecto Víctor Méndez, de Coordinación Ejecutiva.



“El proyecto consiste en la construcción de un circuito aeróbico costero sobre el pedraplén existente. En principio, serán tres tramos divididos en dos etapas, las que se desarrollarán uno detrás de la otra. Esta primera etapa, irá desde la avenida Roca hasta el puente internacional, unos cuatro kilómetros. Luego se realizara un puente aéreo sobre la avenida Mitre y que llegará hasta el parque frente a la ex Cantera y unirá la etapa uno con la segunda etapa que cruzará las vías del tren y retomará el pedraplén hasta Garupá”, explicó Barrios Arrechea.



Ordenar las actividades

Por su parte, el arquitecto Cella precisó que “el pedraplén tiene 6 metros y se ocupará todo ese espacio. Actualmente, ya hay seis metros útiles, por lo que con esta obra se duplicará el área provechosa a lo largo de los 4 mil metros”.



Indicó que con ello, el objetivo “es aumentar el espacio para que todas las actividades coexistan de manera ordenada. Hoy en día, los deportes se dan arriba; se corre y se anda en bicicleta entre la gente, surgiendo algunos conflictos con la gente que está sentada, descansando”.



Con la nueva obra, se ordenarán las actividades y se asignará un tramo exclusivo para los deportes de mayor práctica en la Costanera.



Cada 400 metros una subida

Luego, especificó que la nueva cinta estará a 1,50 metros debajo de la actual costanera, y su construcción se realizará sobre el pedraplén existente, cada 400 metros habrá una subida por escaleras y rampas. “Se aprovechará el pedraplén que existe, se lo tapiza y alisa con un pavimento especial para la realización de ejercicios”, dijo Cella al respecto. De un lado de la cinta estará la senda aeróbica; del otro, la bicisenda.



Para futuras etapas

Más tarde, agregó: “En la segunda etapa se hará una gran ciclovía segura para llegar hasta Miguel Lanús, con puentes que se construirán sobre la avenida Mitre, sobre el acceso Sur y sobre el Zaimán. Serán tres puentes de gran importancia. Estará todo conectado hasta el campus de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), será un circuito seguro. Se reducirán los tiempos hasta Miguel Lanús y no habrá ningún cruce hasta allá”.



El titular de la EBY Ignacio Barrios Arrechea enfatizó que “Este es un espacio pensado para la práctica deportiva, el ciclismo y el entrenamiento aeróbico. No tendrá espacios para paseos, ni bancos para sentarse ya que para eso esta la costanera actual”.



Después, el titular de la EBY en Argentina manifestó que “lo que hicimos esta semana que pasó fue aprobar el llamado a concurso para la construcción. Los próximos pasos son llamar a diferentes empresas, para que hagan las ofertas y se adjudique al mejor precio. Comenzará cuanto antes, entre 60 y 90 días”. Y agregó que la primera etapa de la obra significará una inversión de unos 250 millones de pesos.



“Lo que queremos es sentar las bases, hacer la cantidad de etapas que podamos y que este proyecto sea un compromiso de la EBY que se continúe en las próximas gestiones. Al igual que las otras importantes obras que realizamos desde la EBY en las provincias de Misiones y también en Corrientes, donde estamos construyendo en el Brazo Aña Cuá, la extensión de nuestra Central Hidroeléctrica; esta es actualmente la obra pública de energía eléctrica más importante de nuestro país y que a pesar de la pandemia esta avanzando en los plazos previstos”, reflexionó el director ejecutivo.

Sustentabilidad

La obra del nuevo circuito costero, que implicará la duplicación del tramo actual, tendrá como eje la sustentabilidad en todo momento.



“La sustentabilidad está presente. Habrá un lugar para que crezcan plantas y trepadoras que tapizarán el muro existente”, dijo Cella al respecto.



Subrayó que “es una obra de cero mantenimiento, que no tiene artificios, es de durabilidad, uno de los principios de la sustentabilidad. Si dura, es sustentable. No habrá que estar pintando. Es un criterio que se aplica, por lo que será algo sólido y duradero para los vecinos”.

Primera etapa

Extensión : 4.000 metros.



Circulación definida para pedestres y ciclistas.



Ancho del circuito: 6 metros.

Siete accesos:

Anfiteatro.

Nodo Gastronómico

Monumento a Andresito.

Plazoleta Papa Juan Pablo II.

Muelle de los Ferrys.

Desembocadura calle Bolívar.

Salida para el Parque de Juegos Norte.

Inversión prevista: 250 millones de pesos.

Trabajo mancomunado con la comuna de Posadas