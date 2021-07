Más fiestas no autorizadas se desbarataron el fin de semana

lunes 12 de julio de 2021 | 6:05hs.

Son una constante las denuncias y procedimientos por las fiestas masivas que se desbaratan los fines de semana por no estar autorizadas y por no cumplir con los protocolos sanitarios.



Tal es así que durante la madrugada de ayer en San Javier nuevamente se constató de la realización de una fiesta en un domicilio ubicado en el paraje María Auxiliadora, cercano a la ruta provincial 209. Había presencia de muchas personas que no respetaban las medidas de bioseguridad por lo que los efectivos policiales notificaron a la propietaria del lugar del acta del DNU con intervención del Juzgado Federal de Oberá.



En la misma localidad durante la madrugada del sábado, en una zona rural del paraje Las Correderas, se suspendió otro festejo clandestino, con presencia de autos, personas, música y bebidas alcohólicas procediéndose a labrar acta de infracción correspondiente y despeje del predio.



También durante la madrugada de ayer en Posadas, en una vivienda de la calle Japón, personal del Comando Centro y comisaría 17, constató la presencia de aproximadamente 100 personas realizando una fiesta clandestina. Se labró el acta de infracción y se dio por finalizado el evento sin ninguna complicación.



En tanto que durante la noche del viernes en Leandro N. Alem, un bar de la plaza del Bicentenario fue clausurado por exceso de personas y otro bar pool de calle Los Pinos, que realizaba juegos de azar ilegales con apuestas, fue cerrado con intervención del Juzgado de Faltas Municipal.



Ese mismo día, la Policía informó que un bar bowling de la avenida Mitre de Posadas fue también clausurado por actividades no permitidas con Dj en vivo y ruidos molestos. Se labró el acta junto con el personal de la Dirección Medio Ambiente Urbano Municipal.



Casos Misiones y Nación

Misiones reportó ayer cinco nuevas muertes y otros 164 casos positivos de Covid-19, según informó el Ministerio de Salud Pública. La tierra colorada acumula, a lo largo de la pandemia, 550 fallecidos y 27.972 contagios.



Las nuevas victimas mortales son de Apóstoles, San José, Posadas, El Soberbio y Guaraní y todos presentaban comorbilidades.



Actualmente Misiones tiene 1.635 casos activos, de los cuales 155 están internados. Por otra parte, 25.787 personas se recuperaron y 171 recibieron el alta ayer. Hay 8.605 personas aisladas preventivamente.



A nivel nacional otras 281 personas murieron y 8.850 fueron reportadas con coronavirus ayer con lo que suman 98.781 los fallecidos registrados oficialmente y 4.647.948 los contagiados desde el inicio de la pandemia.



De los 4.647.948 contagiados, el 92,14% (4.282.904) recibió el alta y 266.263 son casos confirmados activos.