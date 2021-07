lunes 12 de julio de 2021 | 6:01hs.

Neymar, figura del seleccionado brasileño, se defendió de las críticas que recibió luego de mostrarse riendo con su “amigo y hermano”, Lionel Messi, después de la final que perdió en el estadio Maracaná.



“Odio perder pero disfruto de su título. El fútbol esperaba por ese momento. Felicitaciones, Hermano HDP”, expresó Neymar sobre el final del texto que publicó unas horas después de perder la oportunidad de ganar su primera Copa América.



“Perder me lastima, me duele. Es una cosa con la que todavía no aprendí a convivir. Ayer cuando perdí le fui a dar un abrazo al mayor y mejor de la historia que yo vi jugar, mi amigo y hermano MESSI, Estaba triste y le dije FDP (HDP en portugués), me ganaste. Estaba muy triste por perder pero este tipo es increíble”, relató el crack de París Saint Germain.



“Tengo un respeto muy grande por lo que él hizo por el fútbol y principalmente por mí”, destacó sobre su relación con su ex compañero en Barcelona.



“ODIO PERDER pero disfruté de su título. El fútbol esperaba por ese momento”, completó Ney.