Escala en Río rumbo a Qatar

lunes 12 de julio de 2021

Una parte del tramo ya está hecho, acaso el más difícil por el peso del equipaje a cuestas: la selección argentina coronó la Copa América en Río de Janeiro y de inmediato fijó su nuevo objetivo: el Mundial de Qatar 2022.



Si bien la clasificación para la Copa del Mundo aún no está asegurada, la conciencia grupal con la que se buscará esa meta parcial y las palabras del propio Lionel Messi invitan a proyectar más a largo plazo.



“Hay que aprovechar este envión”, motivó el capitán argentino después de conseguir el primer título con el seleccionado mayor.



La conquista en el Superclásico sudamericano, en un templo del fútbol mundial como el Maracaná, donde siete años atrás se vivió una frustración muy grande de la ya pasada sequía de 28 años, supone un impacto positivo que puede destrabar a la Albiceleste.



Un cambio de energía, una liberación de todos los fantasmas que sobrevolaron el cielo argentino en cada competencia oficial. Todo eso, claro, acompañado por la maduración de un equipo que desde hoy sentirá la convicción de poder lograr cualquier hazaña en el fútbol.



Si hubo Maracanazo ante Brasil, defensor del título sudamericano y tercera selección del ranking Fifa, por qué no pensar en postergar a las grandes potencias de Europa (Francia, Alemania, Inglaterra, España o Italia) en el primer Mundial en Medio Oriente.



Algunas de esas selecciones llevan procesos de trabajo más consolidados pero Argentina terminó la Copa América con la certeza de haber encontrado el grupo y el equipo, al margen de los ajustes de sintonía fina para la máxima competencia, que tendrá lugar del 21 de noviembre al 18 de diciembre del año que viene.



De modo que lo que resta de las Eliminatorias servirá para sellar el pasaporte a Qatar, primero, y para afinar a una selección oxigenada tras el despeje de los nubarrones por las siete finales perdidas desde la anterior coronación en la Copa América del 93.



Aires renovados

La conquista de la Copa América en Brasil significó consolidar el recambio generacional iniciado tras el pobre papel en el Mundial de Rusia 2018.



La conquista en el Maracaná es además un magnífico envión para encarar el camino a Qatar 2022 con la certeza de que no fue en vano la renovación impulsada por Lionel Scaloni tras su inesperada designación para suceder a Jorge Sampaoli.



Cuestionado por ser un entrenador debutante y sin demasiados pergaminos como jugador, inició la tarea de oxigenar a un seleccionado a cuya vieja guardia no se le perdonó las tres finales consecutivas perdidas y, aún con vaivenes comenzó una reconstrucción que contó con el fundamental visto bueno de Lionel Messi y algunos experimentados como Nicolás Otamendi, Sergio Agüero y Ángel Di María.



Scaloni y su cuerpo técnico comenzaron con la etapa de reconstrucción apelando a una nueva generación de jugadores que como premisa tienen el atributo de la técnica individual, lo que encarnan en el medio campo Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, presentes en casi todas las convocatorias.



No es casualidad que de los 66 jugadores utilizados en este nuevo ciclo, la mitad fueran debutantes en la selección mayor.



Ese gusto por la pelota bien tratada y jugadores dúctiles para rodear a Messi se extendió al centro del ataque con la titularidad indiscutida de Lautaro Martínez.



Ese trabajo que asentó los cimientos del equipo se acrecentó en la Copa América con lo que se podría denominar la etapa de la “sintonía fina”, la de ubicar las piezas faltantes para que el equipo se consolide y logré cierto equilibrio entre defensa y ataque.



Y en esta etapa son nombres excluyentes Emiliano Martínez en la valla y Cristian Romero en la zaga central, dos futbolistas que debutaron en la selección albiceleste hace escasas semanas.



En el mismo sentido, aunque no tanta firmeza, aparece Guido Rodríguez como reemplazo de Paredes en un puesto como el de volante central, que define la forma de jugar y la posición del equipo dentro de la cancha.



Además de la obtención de un título después de tantos años, otro logro de Scaloni fue el salto de carácter del equipo con respecto a lo visto en recientes partidos de la eliminatoria, con el liderazgo maduro de Messi y lo que contagian Martínez, Otamendi y De Paul.



En lo táctico se afirmó el 4-3-3 elástico que se transforma cuando se pierde la pelota en un 4-4-2 con Messi y Lautaro sueltos más arriba.



Es cierto que todavía hay temas a resolver como que los goles son casi exclusividad de Messi y Lautaro, quienes marcaron 25 de los 36 en este ciclo de 34 partidos (el resto se reparte entre 24 futbolistas). También para considerar quedará la carencia de pruebas exigentes, ya qua salvo con Brasil y Alemania, no hubo competencia con los top del fútbol mundial.



Argentina es un equipo ciclotímico, que alterna buenos y malos pasajes durante el mismo partido, al margen de los vaivenes en el marcador.



Pero no es menos verdad que lo logrado en el Maracaná es una de las mayores conquistas del fútbol argentino fuera de los Mundiales de 1978 y 1986, lo que prendió en la piel del hincha argentino, que recuperó ese “feeling” con el seleccionado argentino que se extrañaba desde Brasil 2014.



El primer compromiso de esta selección argentina campeona será el próximo 2 de septiembre ante Venezuela, de visitante, y cinco días después estrenará el flamante título en el país contra Bolivia.



El 2021 tendrá luego los duelos ante Paraguay y Perú en octubre y ante Uruguay y Brasil en noviembre. Ya en 2022 se cerrarán las Eliminatorias con las últimas cuatro fechas y las pendientes de la 5° y 6°, que no se jugaron este año.



Serán las últimas pruebas oficiales antes del máximo sueño de todo el pueblo argentino: la conquista de la tercera Copa, el domingo 18 de diciembre en el estadio Nacional de Lusail.

34

Partidos tiene Lionel Scaloni como DT de la selección, de los cuales 19 son oficiales y 15 son amistosos. De esos encuentros ganó 20, empató 10 y solamente perdió cuatro veces.

“La selección tiene un arquero que se ganó el puesto”

Ubaldo Fillol, arquero campeón del mundo con Argentina en 1978, se mostró “feliz” por la actuación de Emiliano Martínez en la Copa América y al respecto destacó que “la selección tiene un arquero que se ganó el puesto”.



“Estoy feliz por el presente de Emiliano Martínez y porque definitivamente la selección tiene un arquero que se ganó el puesto”, declaró el Pato.



“El puesto de arquero en la selección es el día a día, eso es algo que él sabe porque es muy inteligente, le costó mucho llegar a este lugar y la va a pelear”, tiró el ex arquero.

“Son un ejemplo para todos nosotros”

Javier Mascherano, referente del seleccionado argentino, celebró la Copa América obtenida por Lionel Messi y sus ex compañeros de equipo, y sintetizó el sentimiento de la Vieja Guardia.



“Porque a pesar de todo lo intentaron una y otra vez. Felices por ustedes y por sus compañeros que los ayudaron a conseguirlo. Son un ejemplo para todos nosotros”, expresó Mascherano en Instagram junto a la foto de Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María y Nicolás Otamendi en el vestuario.

Messi: “Este grupo se lo merecía de verdad”

Lionel Messi, el capitán del seleccionado argentino que ganó la Copa América, afirmó que sus compañeros de equipo “son el futuro de la selección”.



“Necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la selección”, reconoció Messi y recordó que estuvo “muy cerquita muchísimos años, sabia que en algún momento se iba a torcer y se iba a dar”.



Messi también recordó que en otras finales de competencia mundial o americana “me había tocado irme triste y sabía que una vez se me iba a dar”.



“Este grupo se lo merecía de verdad”, añadió el delantero de 34 años y padre de tres varones y agregó que “este grupo se fue haciendo muy fuerte en la Copa América pasada, ya se veía”.



“Todavía no somos conscientes de lo que hicimos más allá de ser campeones”, señaló y reflexionó: “Hay que aprovechar el envión este y sobre todo esta camada de jugadores, ya les dije a ellos que son el futuro de la selección y no me equivoque”.