El mundo a sus pies

lunes 12 de julio de 2021 | 6:01hs.

Los principales diarios del mundo se rindieron ante el astro Lionel Messi, quien logró su “Maracanazo” y con su primer título con el seleccionado cortó la racha de 28 años sin alegrías.



La figura de Messi es reconocida en todos los rincones del mundo y los principales diarios destacaron su primera conquista con Argentina luego de ganarlo todo con Barcelona.



Los diarios El País, Marca y As de Madrid coincidieron en el “Maracanazo” de Messi para graficar el título de Argentina tras vencer a Brasil por 1-0 en la final.



Sport de Barcelona se centró en el rosarino, ídolo del club culé y afirmó: “Adiós a la maldición: Messi entierra la etiqueta de ‘pecho frío’ y los malos recuerdos”.



Mundo Deportivo fue más concreto y destacó: “Argentina y Messi ya tienen su Copa”.



El italiano La Gazzetta dello Sport eligió un tono más poético para Messi: “Leo sobre la luna: Dios me estaba preparando este momento”. Y agregó: “Messi grita de alegría. Argentina noqueó a Brasil y sube al trono de Sudamérica”.



En Francia, el reconocido diario deportivo L’Equipe resumió: “Messi lo hizo”.



The Sun, el diario sensacionalista inglés, se quedó con la “fiesta en el vestuario de Argentina y el baile de Messi con el trofeo”.



Lo más viral en las redes sociales fueron los videos de los fanáticos de Messi en India y Bangladesh que salieron a las calles a festejar embanderados con los colores de Argentina.