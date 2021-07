Usuarios del chat de WhatsApp sumarán nuevas funciones

lunes 12 de julio de 2021 | 6:00hs.

WhatsApp, la aplicación de mensajería móvil más famosa del mundo, confirmó que trabaja en nuevas mejoras para su plataforma, estas novedades se irán incorporando en los próximos meses.



Estas nuevas herramientas tienen como principal objetivo mejorar la funcionalidad de la app y garantizar una mejor experiencia para el usuario.



Estos cambios, a su vez, buscan responder a la demanda de sus suscriptores puesto que, además de su principal competencia Telegram que se caracteriza por otorgar infinitas herramientas y funciones en su plataforma, paulatinamente van emergiendo nuevas apps y redes sociales de entretenimiento que alentarían la migración de usuarios.



En este sentido, si bien no hay fechas confirmadas, en los próximos meses WhatsApp permitirá: utilizar una cuenta en varios dispositivos; previsualizar los enlaces; enviar videos en alta calidad; enviar fotos que se autodestruyen; escuchar audios antes de enviarlos; incluir stickers sugeridos; entre otras opciones.



Nuevas funciones

Poder usar una misma cuenta de WhatsApp en varios dispositivos es una de las opciones más demandadas por los usuarios. Y esta funcionalidad finalmente sería lanzada en poco tiempo más y permitirá iniciar sesión en varias plataformas al mismo tiempo, sin depender de un dispositivo base.



Otra novedad que vendrá con esta batería de cambios es la previsualización de los enlaces. Al recibir un mensaje que contenga un URL de internet, la reconocida aplicación de mensajería móvil mostrará una pequeña tarjeta con una previsualización con información sobre la página web de destino.



También se podrá compartir documentos audiovisuales en alta calidad. WhatsApp permitirá a los usuarios seleccionar la calidad de los videos al enviarlos, lo que permitirá compartir archivos en mejor calidad de imagen, ahorrar datos móviles y reducirá los tiempos de envío y descarga.



Se incluirá además, la opción de enviar fotos que se autodestruyen. El usuario determinará la fecha exacta de destrucción del mensaje y el archivo no será almacenado en la galería del receptor.



Otra sorpresa es la llegada de un nuevo botón para escuchar los audios antes de enviar. Según se supo, en principio esta funcionalidad estará disponible solo para el sistema iOS, aunque es posible que también llegue para Android



Y entre tantas novedades no podían olvidarse de los famosos stickers. De esta manera, la firma trabaja en una función que sugerirá a los usuarios los stickers apropiados en función de lo que se está escribiendo. Para lograrlo, la aplicación analizará la primera palabra escrita en la barra de chat y mostrará sugerencias relacionadas. Vale aclarar que esta opción funcionará con stickers oficiales.



Con estas novedosas funciones, la app de mensajería móvil más elegida del planeta busca consolidar su reinado y estar a la vanguardia de las demandas de los usuarios.

‘TikTok Resume’, la opción para conseguir trabajo con currículum en videos cortos

TikTok lanzó una nueva función para Estados Unidos que permite a los usuarios de la red social postularse ante una oferta de empleo enviando un video corto que funciona como currículum o carta de presentación.



La herramienta se llama 'Resume' y va a estar disponible a lo largo del mes de julio en la plataforma. Dependiendo de los resultados que se obtengan, se establecerá de forma oficial y podría lanzarse también en otros mercados.



Así, TikTok estaría entrando en el ámbito de los Recursos Humanosa competir incluso con LinkedIn.

Facebook prueba la función de crear hilos, un sello distintivo de Twitter

Facebook está realizando pruebas para lanzar en su plataforma otro elemento característico de Twitter: la posibilidad de crear hilos. De momento, las pruebas se realizan con un reducido número de usuarios que son relevantes o figuras públicas en Facebook. A ellos se les da, una vez habilitado el test de la funcionalidad, la posibilidad de conectar un post con otro anterior sobre el mismo tema para crear un hilo.



Al crear este hilo, los posteos aparecen como encadenados, lo que favorece ,además de ofrecer la información en distintas entregas, jugar visualmente con los distintos contenidos y los elementos audiovisuales que incorporan.