Europa: nuevas restricciones para frenar la variante Delta

lunes 12 de julio de 2021 | 6:02hs.

En medio de la expansión de la variante Delta del coronavirus, varios países europeos se ven obligados a fortalecer o restaurar las medidas para detener su propagación, a veces de forma dispersa dentro de la propia Unión Europea (UE).



La pandemia ya provocó la muerte de más de cuatro millones de personas en todo el mundo desde su inicio a fines de diciembre de 2019. Estados Unidos es el país más afectado, con más de 622 mil muertes y más de 34,7 millones de casos registrados.



Estas cifras, que se basan en informes diarios de las autoridades sanitarias nacionales, son a nivel mundial dos o tres veces más altas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Mientras en muchos países aumentan los planes de vacunación, la variante Delta, detectada por primera vez en India y 100% más contagiosa que la cepa original, amenaza de forma virulenta con reimponer restricciones para tratar de ponerle un freno.



Las decisiones sobre qué medidas tomar para contener la pandemia a veces se toman de forma dispersa en la UE.



Por ejemplo, Malta se despegó de las medidas comunitarias y sus autoridades anunciaron -con la esperanza de detener un aumento de nuevos casos- que sólo podrán ingresar a su pequeño territorio quienes estén vacunados, ya que una prueba de PCR negativo no es suficiente.



El secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Clément Beaune, lamentó ayer la decisión de Malta de cerrar sus fronteras a los viajeros no vacunados.



“No lo estoy condenando, pero la decisión es contraria a las normas europeas y creo que debemos ceñirnos a nuestro marco y aplicarlo plenamente. Este marco es el del pase sanitario europeo”, dijo.



En un momento en el que España y Holanda endurecen las restricciones para luchar contra la Covid-19 y Francia se prepara para tomar nuevas medidas, la progresión de la variante Delta, sumamente contagiosa, está despertando los temores de que la enfermedad se propague aún más luego de la final de la Eurocopa.



Italia e Inglaterra se enfrentaron ayer en Londres frente a 65 mil espectadores, en el estadio de Wembley.



No es tanto el estadio en sí lo que preocupa a los especialistas sino las reuniones, sobre todo en espacios cerrados y en Reino Unido, donde se levantaron casi todas las restricciones y donde se registraron 30 mil nuevos casos diarios durante la última semana.



La muy contagiosa variante Delta provoca brotes epidémicos en Asia y África y aumenta el número de casos en el Viejo Continente y Estados Unidos.



Si bien el 70% de la población está vacunada en algunos países desarrollados, la cifra es inferior al 1% para los países de bajos ingresos, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.



La UE anunció ayer que había alcanzado su objetivo de tener dosis suficientes para inmunizar al 70% de su población adulta en julio.



En Bangladesh, por el contrario, solo se vacunaron 5,8 millones de los 169 millones de personas.El país se encuentra en niveles récord y superó el millón de casos.



La campaña de vacunación se ve afectada por la suspensión de las exportaciones de vacunas de India, que a su vez está experimentando escasez.