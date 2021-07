La Aduana inició investigación por el envío de armas a Bolivia

lunes 12 de julio de 2021 | 6:02hs.

La Dirección General de Aduanas (DGA) inició una investigación para determinar “la eventual existencia de delito en la exportación de armas de fuego y otros materiales controlados al Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de 2019” para supuestamente apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales.



“El organismo que depende de la Afip también inició una segunda investigación para controlar la regularidad de los procedimientos llevados adelante por la DGA” durante el gobierno de Mauricio Macri, informaron fuentes oficiales.



Explicaron que “las dos pesquisas abiertas por el organismo que encabeza Silvia Traverso buscan aportar a la investigación judicial de los hechos”.



La investigación de Aduanas “se propone determinar la eventual existencia de un delito en el egreso y posterior reingreso de las armas de fuego y otros materiales controlados”.



“La pesquisa se inició a partir de la divulgación de la carta de agradecimiento de autoridades militares del Estado Plurinacional de Bolivia por el envío de ‘material bélico’” a la administración de Jeanine Añez para reprimir protestas populares ante el golpe contra Evo Morales.



La carta de agradecimiento, que según el actual gobierno de Luis Arce es auténtica, fue enviada por el entonces jefe de la Fuerza Aérea, Jorge Terceros Lara, al ex embajador en La Paz Normando Álvarez García, actual ministro de Trabajo de Jujuy.



En esa nota también se describían los pertrechos enviados a Bolivia, como proyectiles antidisturbios y granadas de gas lacrimógeno.



Frederic dio su postura

En diálogo con la televisión boliviana, la ministra de Seguridad de Argentina, Sabina Frederic, sostuvo que el material bélico no pudo haber salido sin el conocimiento y la autorización del entonces presidente Macri.



“Esto realmente parece una organización internacional. Nada de lo que habría salido de la Argentina pudo haber salido sin una decisión presidencial, ya que intervinieron muchas dependencias del Estado Nacional para que estas municiones pudieran salir de la Argentina”, aseguró.



Previamente, Frederic calificó como “gravísimo y escandaloso” el apoyo del ex presidente Macri al golpe contra el gobierno de Evo Morales en el año 2019 y señaló que “hay información dentro de Gendarmería que confirmaría estos hechos”.



“Primero, queremos remarcar que es un hecho gravísimo y escandaloso de apoyo del gobierno argentino por parte del entonces presidente contra el gobierno de Evo Morales, y aparentemente, a las fuerza sediciosas”, dijo Frederic en declaraciones a CNN Radio.



Frederic ratificó el adelanto exclusivo de C5N, de que “hay información dentro de la Gendarmería, que pudimos identificar en estas últimas 48 horas, que estaría confirmando el envío de estas municiones” y aclaró que pese a que en un primer momento se habló de “40.000 municiones, figuran 70.000, o sea, casi el doble” indicado en una de las notas encontradas.



“Por ahora tenemos la posibilidad de confirmar que es altamente probable que esto haya sucedido”, amplió tras asegurar que “todas las dependencias del Estado están hoy trabajando a fondo para ir hasta el final y que aquí los responsables, sobre todo quienes están todavía activos en la función pública, asuman la responsabilidad y paguen”, precisó.