Marley, un reality con Mirko y su deseo de agrandar la familia

lunes 12 de julio de 2021 | 6:00hs.

Marley, que está al frente del éxito de Telefe ‘La voz argentina’, contó en una entrevista radial con Catalina Dlugi, que quiere ser papá nuevamente.



El conductor avanza además en un reality que protagonizará con su hijo Mirko y que se verá por una plataforma de streaming.



Relató que hace tiempo tenía ganas de darle a Mirko un hermanito pero que ese plan se puso en pausa durante la pandemia y activó con más fuerzas ahora.



“Mirko ya está tan… no independiente, porque tiene tres años y medio, pero ya es un niño, dejó de ser un bebé”, explicó. “Todo está pasando a otra etapa. Ahora es como que siento un poquito más de deseos de ser padre nuevamente”, afirmó. En este punto, dijo que “estoy ahora en comunicación con quien es la donante de óvulos (de Mirko), como para ver si podemos continuar. Si se puede, me gustaría que fuera ella, que estén hermanados completamente, eso sería lo ideal”.



Asimismo, sobre el reality con su hijo, señaló que “me pareció bueno mostrar una familia distinta, es algo que se ve en otros países, me parecía buenísimo dar el mensaje a partir de ahí para que se hagan más leyes”.