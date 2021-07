Los misioneros lograron dos podios en la segunda fecha del Superbike

domingo 11 de julio de 2021 | 23:35hs.

El Rosamonte Racing Team fue gran protagonista de la segunda fecha del Superbike, que se disputó hoy en el circuito N°6 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

En la R3, el apostoleño Esequiel Gómez finalizó segundo en su regreso a la categoría y fue el mejor misionero.

“Hicimos una terrible carrera, al principio se sintió la falta de entrenamiento y eso se vio en la clasificación por lo que tuve que largar 11°. En la final ni bien largué me puse quinto y después fuimos avanzando. No vi el cartel de última vuelta pensé que faltaban dos y por eso no me jugué todo en la última curva. Igual estoy muy contento con el resultado”, explicó el apostoleño.

En la Stock Bike el obereño Diego Zapaya terminó tercero y por segunda carrera consecutiva sube al podio en su categoría, sumando así el segundo podio de la fecha para el Rosamonte Racing Team.

El piloto de Leandro N. Alem, Nahuel Santamaría llegó quinto en la R3. Mientras que el cordobés Luciano Ribodino, que corre para el equipo misionero, tuvo que abandonar en el Superbike.

Otro que no pudo completar la fecha fue Jorge Álvarez quien abandonó en la Stock Open.

La próxima fecha para el Superbike Argentino se disputará el 21 y 22 de agosto en el Autódromo de Buenos Aires.