La importancia de la calidad en materia prima

domingo 11 de julio de 2021

Unas 30 variedades de cannabis se darán batalla natural en los invernaderos y el laboratorio misioneros para rendir mejor y, por qué no, dar quizás origen a una variedad única de la Tierra Colorada.

Si bien queda camino por recorrer, los primeros plantines de diez cepas distintas del mundo ya están creciendo en la Biofábrica, codo a codo y midiéndose con ajustadas variables de sustrato, temperatura, riego para completar la primera etapa de un minucioso proceso.

Un comienzo vigoroso que alienta a numerosas familias de pacientes con epilepsia refractaria, en principio, y pretende extenderse tanto para otras dolencias como distintas industrias.

La calidad es el eje principal que rige cada etapa productiva, tal como desliza José Cabral, el responsable detrás de la entidad estatal.

Con años de experiencia en la investigación y el desarrollo de productos biotecnológicos, la Biofábrica tiene el plus del know how ya ‘aceitado’ para trasladar a la producción de cannabis. Herramienta que Jujuy, por ejemplo, debió importar y comenzar a formar a sus trabajadores para iniciar se en la materia.

Básicamente, el paso a paso será similar al que se realiza en otras producciones para llegar al cultivo in vitro.

En coincidencia con Alonso, Cabral estima para noviembre estén las primeras producciones de cannabis listas para enviar a Misio-Pharma, la encargada de manufacturar la medicina final.

Del plantín que hoy tiene apenas unos pocos centímetros pasa a una maceta de tamaño mediano para ubicarse en el invernadero. Finalmente pronostican que de todas estas pruebas iniciales, tres o cuatro variedades quedarán como ideales para comenzar a clonar en laboratorio.

‘‘Todo lo que hagas de antemano, de conocer cómo se producen las variedades que mejor responden y a su vez de mejor calidad en el producto final, son adelantos que van posicionando a la provincia’’, entendió Cabral.

En esa línea estimó que a diferencia de Jujuy, Misiones suma tener una mirada más amplia para trabajar con más variedades y poder pensar en más tipos de productos a largo plazo, no sólo para lo que hoy está regulado que es la epilepsia.

Actualmente se están construyendo en la Biofábrica las estructuras que contendrán exclusivamente la producción de cannabis. Los invernaderos tendrán un sistema de riego específico por goteo o piletas, según se defina próximamente como el más adecuado e incluso iluminación que también se podrá regular para el mejor crecimiento de las flores.

Con un trabajo protocolizado, seguramente el equipo que se dedique a la recolección y secado del producto, estará especialmente formado para estas nuevas prácticas. Las flores tendrán una trazabilidad y de acuerdo a las pruebas clínicas finales que otorgue Misio-Pharma, se obtendrán los análisis de las variedades y condiciones más eficientes de producción.

Del éxito de estas etapas y buscarle otros usos, va a depender de si los productores locales podrán sumarse a esta ola, es decir, si en un futuro veremos producciones de cannabis como hoy de té o yerba, en los campos misioneros.

‘‘El hecho de que sea para un medicamento requiere de ciertos estándares de calidad’’, indicó Cabral sobre la prioridad actual. ‘‘Pero si se busca potenciar el uso del producto como en textiles y biomasa se podrá hacer cultivos a cielo abierto y ya tendremos la información para ver qué variedades sirven para esos objetivos’’, sumó sobre la importancia de la investigación en curso.

Diversidad de fórmulas, estudio minucioso, cuidada trazabilidad desde el plantín al desecho, aseguran que hoy la inversión de Misiones tenga un próspero augurio y un potencial ilimitado, con un producto de calidad para pacientes, alternativas productivas y divisas millonarias que ojalá redunden en beneficio de todos los habitantes de la provincia.

