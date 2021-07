Duomo Helados se capacita con Maestro Heladero de reconocimiento internacional

domingo 11 de julio de 2021 | 0:00hs.

Hace más de quince años que el maestro heladero Eduardo Zacaría asesora a la empresa misionera Duomo Helados y es esta una de las tantas razones por lo que la calidad es algo que los representa. La semana pasada el maestro visitó, como lo hace una vez por año, las instalaciones de la fábrica de los helados más ricos de la región.

“Dialogamos sobre el funcionamiento de la fábrica, charlamos sobre crear nuevos sabores, buscamos como siempre optimizar la calidad de los helados y buscar nuevas materias primas”, dijo Zacaría.

Crear los mejores helados es la política de Duomo y es por eso que algunas características son infaltables en cada uno de los sabores que ofrecen. Lo más importante para tener la mejor calidad es contar con una buena materia prima, elegir siempre frutas frescas y “luego está la parte de técnica, de conocimientos que son necesarios tener, para crear un equilibrio en lo que sería la receta del helado, la formulación que tiene que mantener un equilibrio muy preciso, porque a diferencia de otros alimentos, el helado es el único que se consume congelado, por lo tanto, como la temperatura de consumo es bajo cero, es muy importante el equilibrio entre las materias primas. Por ejemplo, no se podría hacer un helado de chocolate amargo sin azúcar, porque el azúcar no solamente endulza, sino que cumple una función de anticongelante que permite consumir ese producto a una temperatura bajo cero”, explicó el maestro heladero, que también enfatizó en que los principales requisitos que desea el consumidor es la cremosidad “que no haya cristales de hielo y que los sabores sean bien definidos”, dijo.

Lo más rico en Misiones

En su visita, Zacaría comentó que también se charló sobre la creación de una serie de nuevos sabores, que no anticipó cuáles son pero que está seguro que serán del agrado de los consumidores de Duomo.

El helado juega un papel importante en la alimentación, desde el punto de vista nutricional, dada la riqueza de sus ingredientes. El helado es un buen complemento de cualquier dieta alimenticia. Por su composición y contenido calórico se adapta perfectamente a la alimentación tanto de verano como de invierno.

“Se lo puede considerar un alimento porque contiene todos los nutrientes, como la materia grasa en su justa medida. El helado es un producto de bajo contenido graso y azúcar, comparado con dulces o mermeladas tiene bajo contenido de azúcar. Tiene un 50 por ciento de carbohidratos, un 30 por ciento de proteínas y un 20 por ciento de materia grasa”, aseveró el maestro heladero.

Para combatir el frío se precisa una alimentación rica en calorías y proteínas, y los helados las aportan de una forma equilibrada y sabrosa. Además, los helados contribuyen a la hidratación, combaten la sequedad de las vías respiratorias, facilitan la digestión y crean una sensación de bienestar. Así que son muchas las razones para consumirlo sin culpas durante todo el año.