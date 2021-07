“La idea es que cubra los cuatro serotipos y sirva para prevenir”

sábado 10 de julio de 2021 | 6:04hs.

En 2015 se aprobó en el mundo el uso de la primera vacuna tetravalente contra el dengue para personas de 9 a 45 años. Se trató de un desarrollo de la empresa Sanofi Pasteur que se denominó Dengvaxia.

Sin embargo, en 2017 la empresa comunicó que se observó un probable riesgo de ocurrencia de casos graves de dengue entre las personas que reciben la vacuna sin haber tenido una infección por el virus del dengue previamente. Es decir, un riesgo de casos graves en personas que nunca se contagiaron. Ante esto, el laboratorio productor solicitó a los países que registraron la vacuna que se ponga una “advertencia” de que esta vacuna no debe aplicarse en personas sin antecedentes de la infección.

Nunca estuvo disponible en Argentina pero sí en Paraguay.

“La vacuna que se había aprobado y se aplicó en Paraguay era para personas que habían tenido dengue, era para aumentar la protección, pero no era para todos los grupos etarios. Por ejemplo, para mayores de 65 años no era recomendable, para embarazadas y niños menores de 5 años tampoco. En este caso, la idea de esta vacuna en la que voy a trabajar en los Estados Unidos es que pueda cubrir los cuatro serotipos, pero que no necesariamente sea sólo para los que tuvieron dengue, sino que sirva también para prevenir, ese es el principal objetivo”, precisó Karina Salvatierra.

“Por ahora es un desarrollo de fase 1, si todo va bien se pasa a la fase 2, que es la implementación en voluntarios, para eso hay países que están involucrados para hacer la prueba, por ahora son Indonesia y Colombia y después se seguirá la investigación de acuerdo a cómo avanza”, cerró.

