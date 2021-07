“Cuando me diagnosticaron cáncer temí por la muerte y por dejar a mi hijo solo”

viernes 09 de julio de 2021 | 11:10hs.

Leticia Zapata (30) padece de Cáncer Uterino y acude a la solidaridad del pueblo misionero con el fin de juntar 350 mil pesos que le permitirá llevar adelante un tratamiento experimental en el hospital Alemán de Buenos Aires.

Hace poco menos de un año atrás, fue diagnosticada de Cáncer uterino luego de realizarse los estudios del papanicolau en el hospital Madariaga de Posadas. “Fue lo peor que pude haber escuchado en mi vida”, sinceró Leticia en diálogo con RadioActiva100.7.

Tomando a su pequeño de tan solo tres años como principal motivación, se realizó los estudios correspondientes para combatir la enfermedad, pero los resultados no fueron los esperados. “Cómo hizo metástasis no se pudo operar y tuve que recurrir a otros tratamientos como la quimioterapia y rayos pero tampoco dieron resultados”, explicó.

Según contó, Leticia agotó todas las opciones al alcance del sistema de salud en la tierra colorada, por lo que tuvo que acudir a escuchar otras alternativas. “Ya no tengo más alternativas acá ya hice todos los tratamientos que me ofrecían pero no sirvieron conmigo. Es por eso que empecé a buscar a través de interconsulta, y fue así cuando hablaron del tratamiento experimental de inmunoterapia”, dijo.

La inmunoterapia se realiza únicamente en el hospital Alemán de Buenos Aires y se trata de un tratamiento contra el cáncer que estimula las defensas naturales del cuerpo para combatir el cáncer. Utiliza sustancias producidas por el organismo o en un laboratorio para mejorar el funcionamiento de su sistema inmunológico y destruir las células cancerosas.

Para poder trasladarse hasta el nosocomio, la paciente necesita 350 mil pesos, de los cuales ya lleva juntado 200 mil a través de una campaña solidaria que realizó en sus redes sociales. “Todos los días rezo, agradezco a quienes colaboraron, y pido que el que no puede colaborar que por lo menos rece por mí”, expresó.



Quienes desean colaborar con Leticia lo pueden hacer comunicandose a las redes sociales: Facebook, Leticia Zapata; Instagram @Leticia1991; o bien depositando al CBU de mercado pago 0000003100074713141095, como también al CBU del Banco Galicia 0070137830004050654072.